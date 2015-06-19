تذکر داور به کاپیتان ایران/ اوج حساسیت در گیم سوم

به گزارش خبرنگار مهر، گیم سوم دیدار تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا در شرایطی آغاز شد که تیم ایران دو گیم ابتدایی را به سود خود به پایان برده بود و به همین خاطر گیم سوم از اهمیت خاصی برخوردار بود.

در ابتدای این گیم زمانی که سرمربی تیم ملی امریکا روی یک صحنه تقاضا ویدئو چک داده بود و در حال بحث با داور دوم بود، سعید معروف کاپیتان ایران وارد ماجرا شد و توضیحاتی را به داور دوم و سرمربی آمریکا داد که این امر با تذکر داور اول مسابقه همراه بود.

داور این بازی معروف را به سمت خودش فراخواند و به او تذکر داد که در کار داور دوم دخالت نکند و اجازه دهد او تصمیمش را بگیرد.