اقدامات شهرداري براي حفاظت از فضاي سبز در فصل زمستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، مهندس علي محمد مختاري مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهر اظهار كرد: عمليات برف روبي فضاهاي سبز پس از اولين ساعت هاي بارش زمستاني به منظور جلوگيري از يخ زدگي شاخه ها و احتمال سقوط و شكستگي شاخه هاي درختان آغاز شد.

وي با اشاره به افزايش تعداد نيروهاي كارگر، شيفت كاري و ماشين آلات مرتبط افزود: اين سازمان با آمادگي قبلي و با برنامه ريزي به منظور اولويت برف روبي در مناطق اقدام به شناسايي محل هاي برف خيز و آسيب پذير كرد.

مختاري ادامه داد: به منظور حفاظت از فضاي سبز و درختان از انتقال برف ها و يخ هاي آلوده به شن و نمك به پاي درختان حاشيه معابر جلوگيري شده است.

وي با تاكيد بر جلوگيري از تخليه برف معابر در داخل باغچه ها و حاشيه خيابان هاي اصلي و بزرگراه ها افزود: هماهنگي و تعامل با عوامل راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي براي تسهيل عمليات برف رويي از سطح درختان در اين معابر انجام شد.

به گفته وي با كاهش دما و به منظور افزايش بازدهي كاري، زمان بندي مشخصي براي آمادگي نيروي كار تنظيم شد و كارگران به وسايل ايمني و لباس هاي مناسب فصل تجهيز شده اند.