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۲۵ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۰۹

در جشنواره موسيقي فجر

گروه موسيقي راسك جايگزين ساحل مكران شد

گروه موسيقي ساحل مكران از بلوچستان به جشنواره موسيقي فجر نرسيد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين گروه قرار بود چهارشنبه جاري در بخش پژوهشي موسيقي نواحي جشنواره به اجراي برنامه بپردازد، اما به علت حضور گروه در كشور عمان اين امر ميسر نشد.

گروه "ساحل مكران" را اسحاق بلوچ سرپرستي مي كند و ديگر عضو آن نيز علي محمد بلوچ از بهترين شائران بلوچستان است.

اين گروه تاكنون اجراهاي متعددي در ايران و خارج از كشور داشته كه آخرين آن ها جشنواره موسيقي مسقط درعمان بود.

بنا به اين گزارش، قرار است گروه موسيقي "راسك" جايگزين "ساحل مكران" شود و ساعت 30/18 روز چهارشنبه در سالن رودكي به اجراي برنامه بپردازد.

گروه راسك را رسول بخش زنگشاهي سرپرستي مي كند كه يكي از مطرح ترين گروههاي موسيقي در بلوچستان محسوب مي شود.

 اين گروه توسط مرحوم "غلام قادر رحماني" تاسيس شد. رسول زنگشاهي (قيچك) احمد بوزار (تنبورك و آواز) نديم زنگشاهي 0ملك) و رحيم زنشگاهي (تنبورك) نوازندگان گروه را تشكيل مي دهند.

کد مطلب 278283

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