به گزارش خبرگزاری مهر، انسان های بسیاری با بیماری های قلبی دست و پنجه نرم می کنند و این موضوع در حالی است که شمار مبتلایان به این بیماری به طور چشمگیری در حال افزایش است. نارسایی های قلبی که معمولا در دریچه های میترال و آئورت دیده می شود، نتیجه ای جز از کار افتادن دریچه ندارد.

محققان برای حل این مشکل به ساخت دریچه های مصنوعی روی آورده اند اما دریچه های مصنوعی به دلیل اینکه به شدت تحت فشار هستند، از کارایی کمتری برخوردارند و پس از مدتی بایستی تعویض شوند اما تعویض دریچه برای افرادی مانند سالمندان می تواند بسیار خطرناک باشد.

دریچه آئورت Sapien Transcatheter جایگزین نجات بخشی برای عمل قلب باز در بیمارانی است که به دریچه جدید نیاز دارند اما نمی‌ توانند سختی‌ ها یا فشارهای عمل را تحمل کنند. این فناوری که توسط شرکت Edwards Life Sciences ساخته شده، از چندی پیش در اروپا مورد استفاده قرار گرفته است.

اکنون نسل جدیدی از نمونه های دریچه قلبی Sapien ۳ Transcatheter توسط اداره کل غذا و داروی امریکا FDA تایید شده که می تواند برای افرادی با دریچه آئورت تنگ سودمند باشد. این محصول از جدیدترین تغییرات برای به حداقل رساندن آسیب ها برخوردار است.

قلب افرادی که با انسداد یا مشکلات دریچه آئورت دست و پنجه نرم می کند بایستی سخت تر کار کند تا بتواند به پمپاژ خون بپردازد. علائم این بیماری با نشانه هایی مانند درد قفسه سینه، نارسایی قلب، ضربان نامنظم قلب و ... بروز کند.