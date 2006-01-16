تلاش دانشمندان براي مغناطيسي كردن مغز رايانه ها به تحقق مي پيوندد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" "الكساندرا الميري" و همكارانش در دانشگاه "نوتردام" ايالت اينديانا با استفاده از آهن رباهاي ساخته شده از نيكل و آهن دريچه هايي ساخته اند كه هر يك در حدود يك صد نانومتر طول دارد كه به عنوان راه حل مشكل بيشتر رايانه ها مي توان از آنها استفاده كرد. اين دريچه هاي مغناطيسي هم حجم كمتري را اشغال مي كنند و هم زود داغ نمي شوند.

رايانه هايي كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرند، بر اساس انتقال الكترون ها از طريق ترانزيستورهايي موسوم به دريچه هاي عقلاني عمل مي كنند. اما آنچه ما آن را حافظه رايانه مي خوانيم، در واقع برگردان و ترجمه سيگنال هاي الكتريكي است كه توسط اجزايي حجيم و بزرگ واقع در صفحات مغناطيسي روي دانه هاي متاليك انجام مي شود كه اين اجزا حجم وسيعي از هارد رايانه را اشغال مي كند. از طرفي ترانزيستورها به هنگام عمل آنقدر داغ مي شوند كه جاي دادن تعداد زيادي از آنها درون تراشه هاي سيليكني در واقع امري غير ممكن به نظر مي رسد، چرا كه در چنين شرايطي برخي از اطلاعات مهم ذوب مي شوند.

صفحات مغناطيسي اين دريچه هاي جديد به يكي از دو جهت سوق دارند كه نمايانگر بيت هاي رايانه اي يك يا صفر هستند.

دانشمندان اين دانشگاه تنها دريچه هاي مجزا را طراحي كرده اند، اما در صورت اتصال آنها با يكديگر، ابزارهاي رايانه اي بيشتري توليد مي شوند.

در صورت موفق بودن اين طرح رايانه ها از توانايي بيشتري براي تشخيص خطاهاي موجود روي رشته هاي مغناطيسي كارت هاي اعتباري برخوردار خواهند بود و در چنين شرايطي كپي برداري از اين كارت ها دشوارتر مي شود.

اگرچه ابداع دانشمندان نوتردام اولين دريچه مغناطيسي ساخته شده به شمار نمي رود اما روان ترين آنها محسوب مي شود، چرا كه با استفاده از يك سوئيچ به طور كامل عملكرد دريچه تغيير مي يابد. اين وضعيت كمك مي كند تا انجام محاسبات مختلفي روي يك تراشه امكان پذير باشد. مشابه الكترونيكي دريچه ساخته شده، دريچه majority نام دارد كه در مقياس وسيعي در حال استفاده است.

دريچه هاي ساخته شده توسط پژوهشگران دانشگاه نوتردام در مقايسه با ترانزيستورها 100 برابر نيروي كمتري را مورد استفاده قرار مي دهند، از اين رو مشكل داغ شدن دستگاه تقريبا مرتفع مي شود. بر خلاف سيستم هاي الكترونيكي رايج، اين دريچه ها نياز به قدرت گيري بصورت مجزا ندارند.

دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند كه اين دريچه ها قادر خواهند بود بيت هاي حافظه مغناطيسي را به طور مستقيم به عنوان نيروي مصرف شده مورد استفاده قرار دهند.

پژوهشگران دانشگاه نوتردام در حال حاضر قصد دارند اين دريچه ها را به هم متصل سازند و شيوه اي جديد براي رو در رو كردن آنها با يك ابزار الكترونيكي معمول بسازند.