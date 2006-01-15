  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۵ دی ۱۳۸۴، ۱۷:۰۷

جزييات لايحه بودجه سال 85 در خبرگزاري"مهر"(17)

70 درصد حجم كل بودجه 85 به شركت ها، موسسات و بانك هاي دولتي اختصاص دارد

70 درصد حجم كل لايحه بودجه سال 1385 به شركت ها، موسسات و بانكي هاي دولتي اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، بودجه شركت هاي دولتي و بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها  و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يك ميليون و 385 هزار و 730 ميليارد و 652 ميليون ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر يك ميليون و 385 هزار و 730 ميليارد و 652 ميليون ريال است.

اين درحالي است كه حجم كل بودجه سال 1385 حدود يك ميليون و 956 هزار و 572 ميليارد و 113 ميليون ريال است.

منابع بودجه عمومي دولت هم براي سال 1385 حدود 629 هزار  و 63 ميليارد و 805 ميليون ريال است كه افزايش حدود 14 درصدي نسبت به سال جاري نشان مي دهد.

هزينه‌هاي جاري دولت در لايحه بودجه سال آينده حدود 10 درصد رشد و هزينه‌هاي عمراني نسبت به عملكرد سال 84، 2/72 درصد و نسبت به بودجه مصوب مجلس 4/63 درصد رشد دارد كه نشان مي ‌دهد از هزينه‌هاي مصرفي كم شده و به بودجه عمراني افزوده شده است.

کد مطلب 278319

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها