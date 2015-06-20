به گزارش خبرنگار مهر، رحیم حاج نایبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در راستای دسترسی آسان مردم به اقلام غذایی در ماه رمضان بیش از ۵۰۰ تن برای این ماه پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: این میزان مرغ منجمد با قیمت دولتی به مردم استان عرضه می‌شود.

رییس اتاق اصناف استان زنجان، در ادامه به قیمت مصوب زولبیا و بامیه در استان زنجان اشاره کرد و گفت: قیمت این ماده غذایی همانند سال گذشته است و تغییری نکرده و قیمت زولبیا و بامیه مخلوط ۷ هزار و ۷۰۰ تومان و زولبیا ۸ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است.

حاج نایبی، بر طرح نظارت ویژه از بازار در زنجان اشاره کرد و گفت: در راستای برقراری امنیت بازار و آرامش مردم نظارت محسوس و نامحسوس بر بازار و مراکز عرضه کالا و اقلام غذایی را بر عهده دارد.

وی اظهار داشت: این اتاق همچنین بازرسان ویژه خود را در قالب اکیپ گشتی به‌صورت نامحسوس در بازار مستقر کرده است.

حاج نایبی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح کیفیت‌بخشی به ارائه خدمات و تأمین امنیت روحی و روانی مردم است.