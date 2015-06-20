خیران محمودآبادی ۵۰۰ میلیون ریال به مددجویان بهزیستی کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه عصر شنبه در جلسه شورای مشارکت مردمی شهرستان محمودآباد ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و آروزی قبولی طاعات و عبادات حاضرین در جلسه گفت: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای بندگی و کمک به نیازمندان و ایتام است.

وی گفت: مردم فهیم و نودوست شهرستان محمودآباد همواره در کمک به نیازمندان و افراد بی بضاعت پیشتاز بوده و در طول سال مراسمات خیریه و گلریزان زیادی در راستای حمایت از محرومین و افراد نیازمند برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این جلسه را کمک به نیازمندان تحت پوشش خانواده بزرگ بهزیستی عنوان کرد و گفت: در نظر است در ماه مبارک بیش از ۵۰۰ سبد کالا با ارزش ریالی ۵۰۰ هزار ریالی تهیه و بین خانواده های بهزیستی و تحت پوشش بهزیستی توزیع شود.

فرماندار محمودآباد گفت: کار خیرو کمک به نیازمندان یک حس انسان دوستانه و بر گرفته از دل و نیت خیرخواهانه افراد است و خیرین باعاطفه و مهربان محمودآبادی همواره کمک کار مددجویان بوده اند.