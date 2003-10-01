نمايندگان به بي پاسخ ماندن سووالات خود اعتراض كردند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، مرتضي شيرزادي نماينده قصر شيرين درتذكري آيين نامه اي با اشاره به نزديك بودن دوره ششم پاسخگويي وزير آموزش و پرورش به سوال خود كه 8 ماه از طرح آن در مجلس گذشته است را خواستار شد.

وي گفت: بايد مشخص شود كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان آموزش و پرورش كرمانشاه با چه مجوزي 50 نفر از نيروهاي خود را استخدام رسمي كرده است.

محمدرضا محمدرضايي نماينده بيجار نيز در يك تذكر آيين نامه اي به دو سوال خود از وزير كشوردرخصوص اخذ وجه غيرقانوني از شهروندان درخصوص عوارض دفع زباله و فروش غيرقانوني آب توسط استانداري كردستان و هچنين سوال خود را از وزير بازرگاني در خصوص واردات هزاران گندم مازاد بر نياز اشاره كرد و پاسخگويي وزيران مربوط به خواستار شد.

محمدرضايي همچنين از بي نتيجه ماندن تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي كشور انتقاد كرد و گفت: بنظر مي رسد هيچ اراده وتمايلي براي به نتيجه رسيد ن اين موضوع وجود ندارد، نماينده بيجار خواستار پيگيري هيات رييسه در اين زمينه شد.

مهدي آيتي نماينده بيرجند نيز در يك تذكر آيين نامه اي نسبت به معطل ماندن لايحه تقسيم استان خراسان دركميسيون امينت ملي مجلس و قرار نگرفتن اين لايحه دردستور كارمجلس اعتراض كرد و گفت: عليرغم گذشت يك ماه ونيم از بررسي اين لايحه هنوز تصميم جديدي درباره اين لايحه دركميسيون امنيت گرفته نشده است و مردم خراسان منتظر هستند. نماينده بيرجند خواستار قرار گرفتن لايحه تقسيم استان خراسان در صدر دستور كار هفتگي مجلس درهفته آينده شد.

رييس مجلس اسلامي در پاسخ به تذكرات نمايندگان حجم بالاي طرح و لوايح دريافتي كميسيونها ومجلس را دليل بي پاسخ ماندن برخي سوالات عنوان كرد و گفت: با اين وجود پيگيريهاي لازم را انجام مي دهيم.

وي درخصوص لايحه تقسيم استان خراسان گفت: تقسيم خراسان به 2 ، 3، 5 استان راي نياورده است و الان كميسيون امنيت ملي به دنبال يافتن راهكاري جديد براي تقسيم خراسان است و انتظار مي رود در آينده نزديك اين لايحه در صحن علني مجلس مطرح شود و هرچه نظر نمايندگان و راي آنان باشد قابل قبول و اجراست.