به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش و نیروهای مردمی یمن با شلیک چند موشک مراکز نظامی وابسته به عربستان سعودی در مرزهای این کشور را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، ۳۱ موشک شلیک شده توسط ارتش و نیروهای مردمی یمن به اردوگاه «الآلیات» عربستان سعودی در شهر ظهران اصابت کرد.

پایگاه نظامی «برج المعین» واقع در شهر جیزان عربستان نیز هدف چند حمله موشکی توسط یمنی ها قرار گرفت.

از سوی دیگر، منابع رسانه ای در یمن از ادامه پیشروی های ارتش و نیروهای مردمی در نقاط مختلف این کشور به ویژه در استان عدن خبر می دهند.

هم اکنون بسیاری از اعضای گروه تروریستی القاعده از عدن عقب نشینی کرده اند.