برنامه هلال احمر برای ایجاد رشته «خبرنگاری بحران» در مقطع ارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داوود شجاعی زاده با اشاره به موافقت برای صدور مجوز رشته های پزشکی قابل ارائه در این موسسه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: مراحل قانونی اخذ مجوز رشته های کارشناسی ارشد پرستاری، حقوق بشردوستانه، فوریت های پزشکی و اعضای مصنوعی طی شده و مجوز برای جذب دانشجو صادر می شود.

وی در خصوص اخذ مجوز برای رشته های کارشناسی ارشد سال جاری، اظهارداشت: براساس اعلام وزارت بهداشت، برای اخذ مجوز رشته های پزشکی بایستی مجوز از این وزارتخانه دریافت شود.

شجاعی زاده با بیان اینکه پس از برگزاری جلسه با دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، موافقت اصولی مبنی بر صدور مجوز صورت گرفت، اذعان کرد: بر این اساس رشته های کارشناسی ارشد پرستاری، حقوق بشر دوستانه و فوریت های پزشکی و اعضای مصنوعی مراحل صدور مجوز را طی کرده اند و به زودی مجور ارائه این رشته ها در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران صادر می شود.

به گفته رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران، برای این رشته ها در سال تحصیلی جدید دانشجو جذب خواهد شد.

شجاعی زاده با اشاره به ارائه آموزش های لازم به خبرنگاران داوطلب که از سوی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر به موسسه معرفی می شوند، یادآور شد: آموزش خبرنگاران داوطلب همچنان ادامه دارد؛ البته برای ارائه رشته خبرنگاری بحران در مقطع کارشناسی ارشد نیز طی ۶ الی ۷ ماه آینده مجوز لازم اخذ خواهد شد.