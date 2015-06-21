به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه فولاد خوزستان، به دنبال اعلام نیاز دراگان اسکوچیچ و توافقات اولیه پیش از پایان دور گذشته مسابقات، این بازیکن با حضور در محل باشگاه فولاد خوزستان و گفتگو با علیرضا اژدری زاده، سرپرست باشگاه فولاد خوزستان برای ادامه همکاری به مدت یک سال دیگر به توافق رسید.

این بازیکن اهل کرواسی در چهاردهمین دوره از مسابقات لیگ برتر در بیشتر دیدارها برای فولاد به میدان رفت و عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت.

مساریچ در روزهای گذشته نیز در جلسات تمرینی فولاد با روحیه‌ای بسیار خوب حضور یافته است.