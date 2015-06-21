به گزارش خبرنگار مهر، هدايت الله خادمي با اشاره به بازگشت دکل دریایی و ایرانی سحر یک به پارس جنوبی، گفت: پس از چند ماه توقف فعالیت‌های دکل دریایی سحر یک، این دستگاه پیشرفته حفاری بار دیگر در پروژه حفاری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی در آب های خلیج فارس مشغول به کار می شود.

مدير عامل حفاري شمال با اعلام اینکه این دستگاه حفاری دریایی اولین دکل حفاری ملکی ایرانی است که پس از نزدیک به سه دهه به ناوگان حفاری کشور اضافه شده است، تصریح کرد: در طول فعالیت این دکل دریایی در پروژه های حفاری فازهای پارس جنوبی تاکنون رکوردهای جدید حفاری چاه های گاز ترش در خلیج فارس به ثبت رسیده است.

این مقام مسئول با اشاره به ثبت رکوردهای حفاری حفره ۳۲ اينچي چاه هاي فاز ۱۳ پارس جنوبی، اظهار داشت: همزمان با فعالیت این دکل ملکی ایران در پارس جنوبی، فعالیت های حفاری دکل های حفاری ایرانی در دریای خزر ادامه دارد.

وی با اشاره به فعالیت یک دستگاه دکل حفاری ایرانی در آب‌های کم عمق دریای خزر در ترکمنستان، بیان کرد: این دكل حفاری دريايي در طول یک سال تعداد ۱۰ حلقه چاه را در يكي از ميادين شرق درياي خزر و تحت نظارت كارفرماي غير ايراني حفاری کرده است.

مدیرعامل شرکت حفاری شمال با اشاره به شگفتی شرکت‌های خارجی از حفاری بدون حادثه ۱۰ حلقه چاه در آب‌های کم عمق دریای خزر توسط این دستگاه دکل دریایی ایرانی، افزود: بر این اساس كارفرماي اماراتی در نامه اي رسمي ضمن اشاره به اينكه فعاليت و دستاوردهاي حفاري شمال فراتر از تصور بوده از تلاش حفارمردان ایران تقدير كرده است.

این مقام مسئول از دریافت پاداش ۱.۵ ميليون دلاري به منظور انجام فعاليت سريع و ايمن در پروژه حفاری در آب‌های کم عمق دریای خزر از سوی کارفرمای اماراتی خبر داد و یادآور شد: حفر ۱۰ حلقه چاه در آب‌هاي مناطق شرق خزر را سريع ترين پروژه حفاري دريايي در منطقه خاورميانه بوده است.

خادمي با یادآوری اینکه حفر ۱۰ حلقه چاه در طول يك سال در آب‌هاي فراساحلي منطقه خزر كه جزو مناطق نسبتا سخت حفاري در جهان است، نشان مي دهد توان عملياتي متخصصان ایرانی در بالاترين سطح ممكن قرار دارد، تاکید کرد: با اين حال نبايد فراموش كرد كه يك عامل موثر و بسيار مهم در كسب اين ركورد، برنامه ريزي دقيق، پشتيباني و تعامل حداكثري كارفرمای اماراتی با حفاری شمال بوده است.

به گزارش مهر، شرکت دراگون اویل کارفرمای اماراتی، شرکت حفاری شمال در پروژه حفاری آب‌های کم عمق ترکمنستان در دریای خزر یکی از شرکت‌های چند ملیتی صنعت نفت جهان است که علاوه بر حفاری در طرح‌های تجارت و سوآپ نفت، فرآورده‌های نفتی و سرمایه گذاری هم در کشورهای مختلف جهان فعالیت می کند.