حمیدرضا خزایی مدیر وقت رادیو جبهه در زمان جنگ با اشاره به برنامه های کنونی در رادیو به خبرنگار مهر گفت: امروزه باید بیشتر از روش های نوین برنامه سازی کمک گرفت و به بخش های اخبار، گفتگو، موسیقی و ورزش و همچنین ساختار طنزگونه برنامه ها توجه ویژه ای داشت.

وی ادامه داد: در قدیم مدیوم های رسانه ای کم تعدادی در دسترس مردم بود و اغلب رادیو گوش می کردند اما اکنون برای جذب مخاطب باید این برنامه ها را با توجه به ساختارهای روز جلو برد و کارکرد رادیو باید بیشتر اطلاع رسانی باشد.

این مدیر رادیویی عنوان کرد: از طرف دیگر برنامه ها باید متناسب با سنین محتلف به تولید برسد به طور مثال ما در رادیو جبهه وقتی می خواستیم برای کودکان برنامه بسازیم در آن از اشعار ضربی و موسیقی استفاده می کردیم. بنابراین برنامه هایی که برای جوانان و نوجوانان پخش می شود باید متناسب با نیاز آنها به تولید برسد.

خزایی همچنین بیان کرد: باید در برنامه ها از کسانی که کارهای خلاقانه ای کرده اند استفاده کنیم و می توان در ساختارها از رسانه های روز دنیا الگوبرداری کرد.

وی به یکی از مشکلات برنامه ها در رادیو اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات کیفیت پایین برنامه های رادیویی نویسندگی است. نویسندگی در رادیو ضعیف است و اکثر مجریان برنامه ها را به صورت بداهه اجرا می کنند که این نوع اجرا به آگاهی بالایی نیازمند است.

این مدیر رادیویی عنوان کرد: برنامه ای که مبتنی بر پژوهش و مطالعه است می تواند موفق باشد. من از نسل اول انقلاب هستیم و هنوز هم فکر می کنم برنامه اگر تولیدی باشد از کیفیت بالاتری برخوردار است و به دلیل اینکه روی آنها بیشتر فکر می شود و ویراستاری بهتری دارد از تاثیرگذاری بیشتری هم برخوردار است اما امروزه بیشتر برنامه ها را تعاملی می سازند که چنین برنامه هایی باید دو طرفه باشند اما رادیو صدای شنوندگانش را ضبط می کند و کمتر از آنها بهره می گیرد. درصورتیکه اگر ما بتوانیم یک رسانه تعاملی داشته باشیم می توان با رسانه های دیگر رقابت کرد.

وی اضافه کرد: رادیو باید بهترین آثار، متن ها، سخنرانی ها و موسیقی ها را داشته باشد در حالیکه می بینیم رادیو بعضا برنامه هایی بسیار معمولی دارد و گاهی احساس می شود که برنامه‌سازان محافظه کار شده اند. این را باید بدانیم که اگر تهیه کننده و یا برنامه ساز ریسک نکند امکان ندارد که موفق شود. البته این ریسک باید مبتنی بر اصول و قوانین باشد و نه اینکه هر کاری را به صرف خلاقیت روی آنتن ببرند. امروزه مردم دنبال کارهای نو و تازه می گردند و باید بتوان فاصله مردم با رسانه را با این برنامه ها کم کرد.

خزایی در پایان با اشاره به فاکتورهای مهم یک برنامه یادآور شد: گوینده، متن و ساختار خود برنامه اهمیت زیادی در جلب مخاطب دارند. ما باید بتوانیم گوینده خوب تربیت کنیم چراکه چنین گوینده ای می تواند پیام رسانه ملی را به خوبی انتقال دهد و به مخاطب خود پیام مورد نظر را القا کند.