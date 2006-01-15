توصيه رئيس جمهور به وزيران براي سرمايه گذاري در تربيت مديران جوان

به گزارش خبرگزاري"مهر"، رئيس جمهور با اشاره به استعدادهاي شگرف نسل جوان ايراني به خصوص قشر تحصيل كرده، گفت: بايد براي تزريق خون جديد به رگ هاي مديريتي كشور با فراهم كردن زمينه ورود جوانان به مديريتهاي مياني عرصه ها را گشود.

دكتراحمدي نژاد با تاكيد بر لزوم استفاده ازفرصت ها گفت: اين مسئوليتها در دستان ما امانتهايي است كه اگر به وظيفه خود به خوبي عمل نكنيم خداوند افراد ديگري را جايگزين ما مي كند، اين سنت خداوند است و سنت هاي الهي نيز تخلف ناپذير است.

رئيس جهور تصريح كرد: نبايد تصور كنيم كه ما بر خداوند و امام عصر (عج) به دليل پذيرش اسلام و انقلاب اسلامي منت داريم بلكه اين ما هستيم كه رهين اسلام و انقلاب هستيم كه از بركت آن به ما فرصت خدمت داده شده است و اگر از اين فرصت تاريخي بهره نگيريم، خداوند افرادي را جايگزين ما خواهد كرد كه بهتر به مردم خدمت و عهد خود را به اسلام، انقلاب و امام ادا كنند.

در اين جلسه هيات دولت آيين نامه اجرايي بند ث تبصره 7 قانون بودجه 84 كل كشور را تصويب كرد.

در اين بند پيش بيني شده است وزارت امور خارجه مبلغ ده ميليارد ريال به منظور حضوري موثر در عرصه گسترش بازارهاي صادراتي، صرف امور مطالعاتي و افزايش بهره وري براي تعامل فعال با اقتصاد جهاني كند.

همچنين هيات وزيران مجوز برگزاري دومين دوره مسابقات ورزشي همبستگي كشورهاي اسلامي در سال 1388 در كشورمان را صادر كرد.

همچنين هيات وزيران به وزارت دادگستري اجازه داد تفاهم نامه اوليه همكاري و معاضدت قضايي با افغانستان را امضاء كند.

در اين جلسه تعد ادي از پيشنهادات دستگاه هاي اجرايي به تصويب هيات وزيران رسيد.