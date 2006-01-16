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۲۶ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۱۵

عضو كمسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با مهر:

مجلس در تصويب بودجه با دولت همراه و همدل است

مجلس در تصويب بودجه با دولت همراه و همدل است

عضو كمسيون اقتصادي مجلس بر همكاري مجلس و دولت در بررسي بودجه 85 تاكيد كرد و از همراهي و همدلي مجلس با دولت در خصوص تصويب لايحه بودجه خبر داد .

مصطفي محمدي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي "مهر" در اصفهان بيان داشت : بودجه اي مورد قبول است كه منطبق با شعارهاي دولت باشد و معيار ما آن است كه مطالبي كه دولت بيان كرده و مد نظر داشته است در بودجه سال 85 به تصويب برسد.

 وي با اشاره به اينكه رئيس جمهور گفته است با ارقام پيشنهادي در سال 1385 دولت مي تواند به اهداف خود برسد، گفت : جو مجلس همراهي با رئيس دولت است و همانطور كه مجلس قبلا هم همكاري خود را درخصوص اهداف داخلي و سياست خارجي دولت دكتر احمدي نژاد  در عمل نشان داده است، اين بار نيز از دولت حمايت و پشتيباني خواهد كرد .

نماينده مردم پاوه و جوانرود در مجلس و عضو كمسيون اقتصادي گفت : بودجه روز يك شنبه به مجلس تقديم شده و انشاء الله بودجه اي تنظيم خواهد شد كه از نقص و اشكال مبرا باشد .

کد مطلب 278418

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