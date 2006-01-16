گزارش موسسه مطالعاتي "هريتج" آمريكا از سردرگمي مقامات كاخ سفيد در نحوه تعامل با ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در همين رابطه موسسه مطالعاتي هريتج the heritage foundation در تازه ترين راهبردي كه پيش ازآغاز سال جديد ميلادي آن را تهيه و اجراي آن را به سياستمداران آمريكايي در سال 2006 در خصوص برخورد با ايران توصيه مي كند، پيشنهاد داده است كه "براي شكست مقاومت هسته اي ايران بايد عمليات رواني در داخل اين كشور و بر روي مردم و به ويژه جوانان انجام داد."

" جيمز فيليپس"، "جان هالسمن" و"جيمزكارافانو" تهيه كنندگان راهبرد موسسه هريتج به زعم خود پس از تشريح خطرات هسته اي ايران براي جامعه بين المللي ، نخستين راهكار آمريكا و غرب را براي جلوگيري از دستيابي تهران به فناوري صلح آميز هسته اي، ايجاد يك مبارزه ديپلماتيك عمومي پيشنهاد مي كند و اينكه با به راه انداختن جنگ رواني عليه ايران به مردم اين كشور القاء شود كه سياستهاي دولت اين كشور تا چه اندازه منافع اقتصادي و ملي آنها را تهديد مي كند.

به گزارش " مهر" تهيه كنندگان اين راهبرد با نام " سياست آمريكا و چالش هسته اي ايران" در ادامه راهكار اول پيشنهاد كرده اند كه آمريكا و متحدانش بايد با راه اندازي شبكه هاي فارسي زبان از آنچه كه خود ممنوعيت جريان آزاد اطلاعات در ايران نام برده اند، ممانعت به عمل مي آورند.

اين موسسه مطالعاتي مدعي است : "جريان آزاد اطلاعات لازمه جريان آزاد عقايد سياسي است و مردم ايران نسبت به فعاليت گروههاي مخالف ايران در خارج نياز به اطلاعات دارند."

در ادامه اين پيشنهاد ضرورت ايجاد دست زدن آمريكا و متحدانش به يك جنگ رواني و تهاجم فرهنگي همه جانبه عليه مردم به ويژه جوانان ايراني به منظور ايجاد ترديد در مورد استفاده كشورشان از انرژي هسته اي براي استفاده هاي صلح آميز مطرح شده و در آن آمده است : "اينترنت يك منبع مهم براي اطلاع رساني به بسياري از مردم مخصوصا دانشجويان و دانش آموزان ايراني محسوب مي شود، فارسي چهارمين زبان آن لاين است و آمريكا بايد راههايي را براي كمك به ايراني ها در خارج از كشور پيدا كند تا با راه اندازي سايتهاي سياسي ، اطلاعات لازم در اختيار فعالان و مردم مشتاق! در داخل ايران قرار گيرد."

هريتج اما به عنوان دومين راهكار پيش روي دولتمردان آمريكايي براي جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته اي " ايجاد يك ائتلاف براي اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران" را پيشنهاد مي كند، اما برخورداري ايران از منابع گازي عظيم نفتي و گازي و همچنين احتمال مخالفت سازمان ملل با روسيه و چين با اين راهكار را مانع اصلي تحقق آن مي داند و پيشنهاد مي كند كه واشنگتن بايد با انگليس ، فرانسه ، آلمان و اتحاديه اروپا و ژاپن در اين خصوص عليه تهران ائتلاف كند.

به گزارش " مهر" ، راهكار پيشنهادي سوم كارشناسان موسسه مطالعاتي هريتج به كاخ سفيد عبارت است از : "بسيج متحدان آمريكا براي جلوگيري از فعاليت هسته اي ايران . در اين شرايط آمريكا بايد حضور دريايي و هوايي قدرتمندي را با مشاركت كشورهاي حوزه خليج فارس افزايش دهد."

به پيشنهاد اين موسسه ، آمريكا و متحدان اروپايي آن بايد همكاري نظامي ، اطلاعاتي، و امنيتي خود را با كشورهايي مثل عراق ، تركيه، اسرائيل و اعضاي شوراي همكاري خليج فارس افزايش دهد، زيرا اين مسئله مانعي براي گسترش قدرت ايران و تسهيل زمينه هايي براي اقدام نظامي عليه تهران است.

نويسندگان اين پژوهش راهبردي به واشنگتن پيشنهاد مي كنند كه مانورهاي نظامي مشتركي را با كشورهاي ياد شده برگزار كند.

همه راهكارهاي پيشنهادي بالا اعم از راهكارهاي نفوذ فرهنگي در بين جامعه جوان و دانشجويي ايران با الفاظي همچون جريان آزاد اطلاعات، تحريم اقتصادي و مقابله اطلاعاتي- امنيتي در حالي است كه اين گونه سياستها پس از پيروزي انقلاب ايران همواره مورد آزمايش قرار گرفته و به اعتراف خود همين موسسه ، كارآيي لازم را با توجه به شرايط جامع ايران ندارد.