حضور شاعران جوان در كنار " چهره هاي مطرح ادبيات امروز " موقعيتي طلايي است









اين شاعردرگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : گردهمايي و آشنايي شاعران با يكديگر و حمايت از شعرمتعهد يعني شعري كه در برگيرنده ارزشها و اهداف دفاع مقدس باشد و از پيروزي انقلاب اسلامي اوج گرفته و ادامه دارد از مهمترين اتفاقاتي است كه در اين كنگره به وقوع مي پيوندد.



حسين اسرافيلي خاطرنشان كرد: امروزه براي هرنوع آثارادبي جشنواره هاي متعدد برگزارمي شود ، اين كنگره نيزبراي قدرداني ازكساني است كه دراين وادي قدم بر مي دارند و تشويق كساني كه دراين عرصه حضور دارند و دست به خلق آثاري در اين موضوعات مي زنند ، كنگره شعر دفاع مقدس محملي براي عرضه و حضوراين نوع ادب و شعر در جامعه است .



اين شاعرمعاصر يادآورشد : ادبيات دفاع مقدس اين نيست كه براي موضوعاتي مانند آزادي خرمشهر و... شعر بگوئيم ، بلكه بايد اهداف وآرمانهاي دفاع مقدس درشعرما حضورداشته باشد همچنان كه ازگذشته تا امروزحضورداشته است وبرگزاري اين كنگره ها پاسداشت اين نوع شعرها ونكوداشت نام وياد كساني است كه دراين وادي قلم مي زنند و تلاش مي كنند .

وي در ادامه يادآورشد : شاعران جوان بسيارمشتاقند كه با اساتيدي كه دراين عرصه دود چراغ خورده اند وعرق روح ريخته اند ، آشنا شوند و ازنزديك با آنها الفت داشته باشند ونظرآنان درمورد اشعارشان بپرسند ، اين اتفاق يعني قرارگرفتن پيشكسوتان در كنار نوقلمان ، در اين كنگره رخ مي دهد.

حسين اسرافيلي در پايان گفتگو با مهر گفت : موقعيت طلايي كنگره شعر دفاع مقدس اين است كه شاعران جوان دراين كنگره از پشت همان تريبوني كه استاد مشفق كاشاني و يا قيصرامين پورو ساير چهره هاي مطرح ادبيات امروز شعرمي خوانند ، سروده هايشان را قرائت مي كنند ، كه البته نبايد مغرور شوند ... ، خوشبختانه اينگونه تفكرو روحيات درميان جوانان ما كم است .



به گزارش مهر ، چهاردهمين كنگره سراسري شعر دفاع مقدس از27 الي 29 دي ماه دركرمانشاه و قصر شيرين برگزار خواهد شد ، دبير علمي اين كنگره علي رضا قزوه - شاعر معاصر است .