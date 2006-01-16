رئيس امداد و نجات جمعيت هلال احمر در گفتگو با "مهر": تيم هاي امداد و نجات بين المللي ايران استاندارد نيستند

دكتر شهرام علمداري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" با بيان اينكه تعداد تيم هاي امداد و نجات در كشور براي حوادث بين المللي محدود است و گسترش اين تيم هاي از برنامه هاي هلال احمر است، افزود: تيم هاي اعزامي هلال احمر براي حوادث بين المللي در كشوهاي ديگر بايد تمامي دوره هاي جستجو و امداد ونجات را به صورت تخصصي و كامل گذرانده باشند به گونه اي كه به مسائلي نظير كار با سگ تجسس، آوار برداري، نجات از سيل و سيلاب، كمكهاي اوليه و زبان انگليسي آشنايي داشته باشند.

وي با بيان اينكه ايران در زمينه امداد و نجات حوادث بين المللي هنوز در ابتداي راه قرار دارد، اظهار داشت: تعداد تيم ها آموزش ديده در كشور بسيار هستند به گونه اي كه 66 هزار نفر در سازمان ملي جوانان و يك هزار تيم ديگر نيز به صورت تخصصي در سازمان امداد و نجات هلال احمر مورد آموزش قرار گرفته اند اما بايد با سازماندهي و آموزش مجدد در زمينه مديريت و برنامه ريزي حوادث، اين تيم ها براي نقاط مختلف دنيا گروه بندي شوند.

رئيس امداد و نجات جمعيت هلال احمر با اشاره به اينكه بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده 10 تيم بين المللي امداد ونجات تربيت مي شود تا هنگام وقوع حوادث در مناطقي نظير جنوب شرقي آسيا، مركزي و خاوردور و ميانه، اورپا، آفريقا و آمريكاي شمالي، اختصاص داده شوند، تاكيد كرد: كسب رتبه نخست صليب سرخ و هلال احمر ملي توسط جمعيت هلال احمر ايران باعث شده كه كشورهاي ديگر و فدراسيون صليب سرخ انتظار بيشتري از ايران داشته باشند.

وي با بيان اينكه جمعيت هلال احمر ايران به لحاظ مديريت سوانح و حوادث نظير سخت افزاري و نرم افزاري از جايگاه مطلوبي در دنيا برخوردار است، خاطر نشان كرد: اعزام تيم هاي امداد و نجات ايران به كشورهاي ديگر علاوه بر نشان دادن چهره بشردوستانه و خير ايران ، باعث انتقال فرهنگ اسلامي و نمايش توانمندي هاي كشور در زمنيه مديريت حوادث و سوانح به اين كشورها مي شود همچين موجب از بين رفتن اثر نامطلوب تبليغات منفي سياسي درباره ايران خواهد شد.

