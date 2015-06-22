۸۸ پایگاه اوقات فراغت در شهرستان دامغان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مویدی زاده عصر دوشنبه در دومین جلسه ستاد اوقات فراغت شهرستان دامغان طی سالجاری در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: انسجام و ساماندهی فعالیت ها و برنامه های اوقات فراغت، هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در برنامه ها و فعالیت ها، شناسایی ظرفیت های کانون ها و ارتقای سطح توانمندی آنها و فراهم آوردن زمینه جذب هر چه بیشتر نوجوانان وجوانان به مساجد از مهمترین اهداف برنامه های اوقات فراغت شهرستان است.

وی افزود: با توجه به همزمانی اول تعطیلات تابستانه دانش آموزان با ماه مبارک رمضان در برنامه ریزی اوقات فراغت دانش آموزان سعی شده تا برنامه ها و فعالیت های قرآنی در اولویت طرح قرار گیرند و برای اجرای هر چه بهتر این امر، شرکت کنندگان از حضور استادان و مربیان متعهد و مجرب بهره مند شوند.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار شهرستان دامغان یادآور شد: گذران اوقات فراغت همانطوریکه متاثر از فرهنگ جامعه است در ساختار جامعه و فرهنگ نیز اثر می گذارد و به مرور زمان موجبات تغییرات اجتماعی را فراهم می آورد به نحوی که با برنامه ریزی صحیح و حساب شده و مناسب برای اوقات فراغت افراد جامعه می توان به توسعه ملی در سطح کلان جامعه رسید.

مویدی زاده با تاکید بر اینکه اوقات فراغت به معنای بیکاری نیست تصریح کرد: باید با برنامه ریزی صحیح و اصولی برای هدفمند کردن وقت های آزاد دانش آموزان تلاش کرد.

وی بر تعامل بیش از پیش دستگاه های فرهنگی همچون فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره تبلیغات اسلامی تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت همه دستگاه های اجرایی و همچنین تمامی کانون ها، مساجد، دانشگاه ها و فضا ها فرهنگی استفاده بهینه کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی جامع از تحقیقات انجام شده برای ساماندهی برنامه های اوقات فراغت در این شهرستان اظهار داشت: پرهیز از موازی کاری و تلاش برای همسو کردن فعالیت ها و تجمیع پتانسیل ها امری اجتناب ناپذیر است.

مجید محمدی استفاده از توان بخش خصوصی را برای پربار و کیفی کردن برنامه ها خواستار شد و اضافه کرد: هدف اصلی این جلسه شناسایی پتانسیل های موجود و هدفمند کردن و جهت دادن به آن است و همچنین باید در این جلسه بررسی و مشخص شود که شهرداری، شورای اسلامی شهر و دیگر دستگاه های متولی امور فرهنگی چه کمکی می توانند ارائه کنند.

دبیر ستاد اوقات فراقت فراغت شهرستان دامغان تصریح کرد: در واقع نوع گذران اوقات فراغت با زندگی معنوی و فرهنگ هر جامعه پیوند بسیار نزدیکی دارد و همین ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را بر آن داشته تا با اجرای سیاست های مناسب و سنجیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از هدر رفتن اوقات فراغت جلوگیری و به باروری آن کمک کنند.

محمدی با بیان اینکه طی تابستان سال گذشته ۱۲۵ پایگاه اوقات فراغت در شهرستان متولی برگزاری برنامه های اوقات فراغت بودند، گفت: امسال این تعداد به ۸۸ پایگاه کاهش یافته است.

وی تعداد دانش آموزان حاضر در پایگاه های اوقات فراغت سال گذشته را پنج هزار نفر ذکر کرد و گفت: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نیز در سالجاری اقدام به برپایی ۱۶ پایگاه اوقات فراغت کرده که از این تعداد ۱۴ پایگاه شهری و دو پایگاه روستایی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان نیز در این نشست با اشاره به ایجاد ۱۰ پایگاه اوقات فراغت ویژه تابستان جاری در این شهرستان، گفت: از این تعداد چهار پایگاه شهری و شش پایگاه نیز روستایی است.

حجت الاسلام حسین صبوری در خاتمه با یادآوری اینکه دو هزار و ۵۰۰ دانش آموز در طرح اوقات فراغت سال گذشته شهرستان دامغان حضور داشتند، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی در راستای برنامه های خود اهمیت ویژه ای برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان قائل است.

در این جلسه همچنین آمار و وضعیت جوانان شهرستان دامغان از حیث جنسیت، سطح مالی خانواده ها، تنوع علاقه مندی ها، نحوه گذاران اوقات فراغت آنان و ... در غالب یک تحقیق میدانی ارائه و مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و برای آن برنامه ریزی شد.