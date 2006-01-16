پياده روهاي ايران معلول هستند!

يك كارشناس برنامه ريزي شهري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي" مهر" در خصوص مشكلات پياده روهاي شهرهاي كشور گفت: دو عامل سخت و نرم افزاري تشديد كننده مشكلات پياده روهاي كلان شهرهاي كشورشده اند.

شهرام جباري زادگان خاطر نشان ساخت: شيب يا جهت شمالي - جنوبي و شرايط ويژه جغرافيايي ، شكل هندسي خيابانها و مشكلاتي كه به دست انسان ها به وجود آمده اند از جمله موارد سخت افزاري و همچنين آب گرفتگي معابر به خاطر ساختمان سازي هاي كنار معابر و مسدود شدن آنها با نخاله هاي ساختماني و بي توجهي مغازه داران نسبت به اشغال پياده رو و...از مشكلات نرم افزاري پياده روهاي كلان شهر ها محسوب مي شوند.

وي حداقل عرض مفيد 120 سانتي متري، حداكثر شيب عرضي 2درصدي از كنار ديوار تا خيابان ، حداكثرشيب طولي 8 درصدي را از جمله معيار هاي مهم ساختن پياده روها دانست و افزود: حداكثر شيب اتصال پياده روهايي كه اختلاف سطح دارند بايد 3 درصد باشد و اين در حاليست كه هيچ يك از موارد استاندارد فوق در پياده رو هاي شهر مشاهده نمي شوند.

جباري زادگان ضمن انتقاد ازساخت و سازهاي بدون مديريتي كه در پياده رو ها انجام مي شود، تصريح كرد: درپوشش كف پياده روها بايد همواره از مصالح سخت وغير لغزنده استفاده شود اما امروزه نه تنها شاهد اين پوشش استاندارد نيستيم بلكه به طور مداوم در سطح شهر حفاري هايي صورت مي گيرد كه منجر به مسدود شدن تردد عابران سالم ، كودكان ، معلولان و مادران كالسكه به دست و.. مي شود.

به گزارش "مهر"، امروزه اغلب ايرانيان هنگام عبور و مرور در سطح شهر و به ويژه در پياده روهاي معابر اصلي مدام در فكر رهايي از ازدحام جمعيت و مراقبت از افتادن در آبگيرهاي به وجود آمده هستند در حالي كه در شهر شلوغي مانند لندن40 درصد كل رفت و آمدهاي مردم در پياده روها و حدود 33 درصد -يك سوم- سفرهاي آنان به صورت پياده انجام مي شود.

حال سئوال اساسي در اينجاست كه چرا در شهري نظير تهران كه مشابهت هاي گوناگوني با شهر لندن دارد كمترين ترددها و سفرهاي شهري افراد به طور پياده از محل هاي مخصوص اين كار انجام مي شود و آيا براي طول و عرض پياده روهاي از قبل تدبيري انديشده شده است يا خير؟

جباري زادگان در اين باره اظهار داشت: تا به امروز براي ساماندهي به اوضاع پياده روها كاري اساسي و زير بنايي صورت نگرفته است و بسياري از مولفه هاي اين چنيني شهرهايي بايد با مديريت درست شهري و استانداردسازي شرايط موجود حل شوند.