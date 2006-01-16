۲۶ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۱۸

/ به استقبال چهاردهمين كنگره شعر دفاع مقدس /

شعر دفاع مقدس بايد دايره مخاطبان خود را گسترده تر كند

هادي منوري - شاعر معاصر و منتقد ادبيات ، گفت : مهمترين رسالت كنگره شعر دفاع مقدس تبيين ارزشهاي فرهنگي و هنري دفاع مقدس است .

اين شاعرمعاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : يكي ازاهداف برگزاري كنگره شعر دفاع مقدس جذب و پرورش استعدادهاي جوان و ارتقاء سطح كيفي وهنري اشعاري است كه با موضوع دفاع مقدس سروده مي شوند .

هادي منوري خاطرنشان كرد : زنده نگهداشتن خاطرات هشت سال دفاع مقدس و شهداي اين دفاع و گردهم آوردن شاعراني كه با هدف پاسداشت ارزشهاي آن دوران مهم و سرنوشت ساز قلم مي زنند ، ازديگراهداف برگزاري اين كنگره مي باشد ، زيرا - به عقيده من -  شاعران و روايتگران عرصه دفاع مقدس بايد همواره با يكديگر مرتبط باشند . 

اين شاعرمعاصريادآورشد : هرچقدراين كنگره ها بتوانند دايره مخاطبان خود را افزايش دهند و گسترده تر كنند ، درهدف خود موفق ترخواهند بود ، به نظرمن بايد شعردفاع مقدس را از حصار كساني كه فكر مي كنند تنها آنها بايد در اين حوزه شعر بگويند خارج كرد ، امروزه با گذشت ربع قرن ازپيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي  ما  به مرحله اي رسيده ايم كه بايد به تثبيت شعردفاع مقدس ايران انديشيد . 

وي تصريح كرد : متاسفانه شكاف بين نسلهاي ما روز به روزبيشترمي شود ويكي از وظايف ما اين است كه اين شكاف را هرچه سريعتربرطرف ساخته و اجازه ندهيم گسترده تر شود.

هادي منوري در پايان گفتگو با مهر، يادآور شد : با توجه به سرعت بيش ازحد تكنولوژي درجامعه ، هر چقدركه مي توانيم بايد جوان ترها به هويت و فرهنگ غني اين سرزمين نزديك تر كنيم و اجازه ندهيم فاصله بيشتر شود ، يكي از راه ها قرار گرفتن نسلهاي جديد در كنار پيشكسوتان فرهنگ و ادب است كه خوشبختانه در چهاردهمين كنگره شعر دفاع مقدس اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است . 

