  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ دی ۱۳۸۴، ۸:۲۹

يك روانپزشك در گفتگو با "مهر" :

جراحي زيبايي ريشه در عدم اعتماد به نفس دارد

جراحي زيبايي ريشه در عدم اعتماد به نفس دارد

يك روانپزشك گفت: انجام جراحي هاي زيبايي غير ضروري ريشه در عدم اعتماد به نفس افراد مراجعه كننده دارد. زيرا اين افراد احساس مي كنند فقط از طريق ظاهر مي توانند خود را به ديگران معرفي كرده و با آنها رقابت كنند.

دكتر سيد مهدي صميمي اردستاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: تعداد جراحي هاي زيبايي كه در ايران انجام مي شود چندين برابر كشورهاي ديگر است. در صورتي كه علت انجام اين جراحي ها نيز اغلب به دليل نقص عضو نيست بلكه شرايط فرهنگي و وجود پديده اجتماعي چشم و هم چشمي و رقابت با ديگران ميزان آن را افزايش داده است.

وي اظهار داشت: علت مراجعه مكرر تعداد بسيار كمي از افراد به جراحي هاي متعدد زيبايي ناشي از ابتلا به بيماري "وسواس" است و موجب مي شود كه اين بيماران هيچ گاه از اعمال جراحي زيبايي خود رضايت نداشته باشند اما اغلب متقاضيان انجام جراحي زييايي به اين بيماري مبتلا نيستند و فقط به علت عدم اعتقاد به توانايي هاي ذاتي و براي كسب اعتماد به نفس از اين طريق اقدام مي كند.

اين روانپزشك افتخار كردن افراد به علت انجام جراحي زيبايي را فاجعه فرهنگي براي جامعه دانست و گفت: انجام اين جراحي هاي به دليل بي هوش كامل افراد ، عوارض شديدي براي آنها دارد و از سوي ديگر جراحي هايي كه فقط براي زيبايي است بازخوردي براي جامعه ندارد.

اين استاديار دانشگاه تصريح كرد: انجام جراحي هاي زيبايي خطرات زيادي براي جامعه به دنبال دارد و علاوه بر زيانها اقتصادي موجب به هدر رفتن انرژي تيم هاي مراكز پزشكي و داروهاي مورد نياز كشور مي شود.

 

کد مطلب 278435

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها