سازمان ملل به رژيم صهيونيستي هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر، جان دوگارد گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در اين گزارش اعلام كرده است: رژيم صهيونيستي با نام مبارزه با تروريسم، حقوق بشر را در فلسطين نقض ميكند.

طبق اين گزارش كه روز سه شنبه از سوي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل انتشار يافت، رژيم صهيونيستي با نام مبارزه با تروريسم، حقوق بشر را در اين منطقه نقض مي كند.

جان دوگارد در اين گزارش نوشت: رژيم صهيونيستي در مبارزه با بحرانهاي موجود در منطقه، تفاوتي ميان افراد نظامي و غير نظامي قائل نمي شود و اين امري است كه قابل چشم پوشي نيست. ايجاد بحران هاي انساني، كشتار زنان و كودكان و تخريب اموال از جناياتي است كه اسراييل مرتكب مي شود

وي افزود: از ديدگاه برخي تحليلگران اعمال اسراييل كه به دليل ايجاد امنيت صورت مي گيرد، قابل توجيه است، اما كميسيون حقوق بشر هرگونه نقض اين حقوق را با نام مبارزه با تروريسم رد مي كند.

دوگارد با غيرمفيد دانستن ساخت ديوار حائل ميان اسراييل و كرانه باختري اظهار داشت: ساخت اين ديوار كه به شدت از سوي رژيم صهيونيستي دنبال مي شود، سبب خواهد شد كه منطقه وسيعي از كرانه باختري و حدود 210 هزار تن از فلسطينيان در دسترسي به مزارع، مدارس و ديگر مكانهاي مورد لزوم دچار مشكل شوند.

گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل با محكوم كردن اشغالگري فلسطين گفت: رژيم صهيونيستي درصدد است به اشغال اراضي فلسطين بپردازد كه اين امر از نظر قوانين بين المللي محكوم است.

وي با اشاره به وضع ناهنجار زندانيان فلسطيني در اسراييل گفت: متاسفانه اين حركات غيرقانوني اسراييل همچنان ادامه دارد.

روزنامه آلماني زبان باسلر چاپ سوئيس، هم با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد درباره رژيم صهيونيستي نوشت: عليرغم هشدارهاي جوامع بين المللي رژيم صهيونيستي داراي مقاديري سلاح كشتارجمعي است كه خطر تمامي اين سلاحها متوجه مردم فلسطين است.

به نوشته اين روزنامه، گزارش سازمان ملل حاكيست رژيم صهيونيستي برخلاف ادعاهاي خود نه فقط به مبارزه با تروريسم نپرداخته بلكه خود حامي تروريست درجهان است.

روزنامه باسلر در ادامه نوشت: رژيم صهيونيستي بايد به هشدارهاي پي درپي جوامع بين المللي جامه عمل پوشانده و به فعاليتهاي غير بشردوستانه خود پايان دهد.

"ياكوف لوي" نماينده رژيم صهيونيستي در سازمان ملل به گزارش اخيرسازمان ملل انتقاد كرد. وي در اين خصوص اظهار داشت: اين گزارش كاملاً يك جانبه بوده و از سوي رژيم صهيونيستي به هيچوجه قابل پذيرش نيست.

سازمان ملل همچنين خطاب به مقامات رژيم صهيونيستي اعلام كرده است كه ميان حرف و عمل در خصوص مبارزه با تروريسم فاصله بسيار است و اين رژيم به هيچوجه متوجه اين مسئله نيست.

در گزارش سازمان ملل آمده است كه رژيم صهيونيستي همواره در قبال مسئله مهمي چون مبارزه با تروريسم و برقراري امنيت در سطح جهان بخصوص خاورميانه بي تفاوت بوده است.