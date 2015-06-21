تاثیر مثبت کاهش وزن در سنین مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، اضافه وزن یک عامل خطرناک و آشکار در ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی است؛ طبق یک مطالعه گسترده کم کردن وزن با اثرات مثبتی همراه است.

این مطالعات بر روی ۱۲۰۰ زن و مرد از بدو تولد تا سن ۶۸ سالگی انجام گردید، اطلاعات در مورد وزن آنها در طول دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی در سنین ۳۶، ۴۳،۵۳ و ۶۰ تا ۶۴ سالگی جمع آوری شد.

داده‌ها با سلامت قلب و عروق (تصلب شرایین، فشارخون بالا، حوادث قلبی و پارامترهایی مانند ضخامت دیوار شریان کاروتید) تطبیق داده شدند.

این تحقیق با هماهنگی تیمی از دانشگاه کالج لندن بدون در نظر گرفتن سن به روشنی نشان داد، بزرگسالان می‌توانند با درمان چاقی و کم کردن وزن سالم بمانند و از بیماری‌های قلبی عروقی پیشگیری کرده و به طور قابل توجهی خطر را کاهش دهند.