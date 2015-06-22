انتقادهایی به عملکرد فرهنگی دولت وارد است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه حجت الاسلام سید محسن محمودی در دیدار با تشکل های اصولگرای شهرستان ورامین با اشاره به این نکته که اصولگرایی به معنای حذف رقیب به هر شیوه ممکن نیست اظهار داشت: کسی که خود را یک اصولگرا می نامد باید به اصول و ارزش های دینی و مذهبی پایبند باشد.

امام جمعه موقت ورامین افزود: جریان اصولگرایی اصیل یک خط و روش است و به معنای بازی سیاسی و حزبی نیست بلکه این جریان در اصل خود به دنبال ادامه دادن راه و مسیر امام و انقلاب است.

وی ادامه داد: باید همه جریان های اصولگرا مراقب باشند که برخی اعمال و رفتارها، آنان را از مسیر اصلی و حقیقی که همان پشتیبانی از نظام اسلامی و ادامه دادن راه شهداست دور نکند.

محمودی اضافه کرد: در این زمان جریان اصولگرایی بیش از هر زمان دیگری به وحدت و اتحاد نیازمند است به همین خاطر باید همه نیروهای اصولگرا در کمال وحدت و اتحاد به فکر پیشرفت و ارتقای ارزش های انقلاب اسلامی باشند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی بی توجهی های دولت در عرصه های فرهنگی عنوان کرد: دولت در عرصه های فرهنگی اقدامات لازم در خور شأن و جایگاه نظام و انقلاب اسلامی را انجام نداده است.

وی با اشاره به شعار دولت و ملت، همدلی و همزبانی بیان داشت:رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را به نام سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری کردند و جریانات سیاسی بویژه جریان اصولگرا ضمن حمایت از دولت باید نقدهای خود را برای اصلاح وضعیت موجود ارائه کنند.