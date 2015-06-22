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۱ تیر ۱۳۹۴، ۹:۰۲

نوری به تیم قطری نزدیک شد/ احتمال سفر کاپیتان پرسپولیس به اسلوونی

نوری به تیم قطری نزدیک شد/ احتمال سفر کاپیتان پرسپولیس به اسلوونی

یک روزنامه قطری از مذاکرات موفقیت آمیز محمد نوری با تیم المسیمیر قطر و نزدیک شدن این بازیکن به این تیم خبر داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «الشرق» در این خصوص اعلام کرد که از منابع خاص متوجه نزدیک شدن تیم المسیمیر به محمد نوری کاپیتان تیم پرسپولیس و توافق این بازیکن با این تیم قطری شده است.

این روزنامه در این خصوص نوشت: « مذاکرات در آستانه نهایی شدن است و اگر این اتفاق رخ بدهد، المسیمیر بازیکن ماهر و توانایی را جذب کرده است.»

الشرق همچنین اعلام کرد که «رادان» سرمربی اهل کشور کرواسی تیم المسیمیر خواستار حفظ اکثر بازیکنان این تیم شده است. طبق برنامه، قرار است المسیمیر اردوی سه هفته‌ای را در کشور اسلووونی برگزار کند.

 

کد مطلب 2784452

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