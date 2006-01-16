"فرهاد صبا" كارگردان و فيلمبردار سينما و عضو هيات داوري بخش مسابقه سينماي ايران بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر، ضمن بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد حضورش در اين بخش گفت: به هر صورت مسئولين جشنواره تشخيص دادند يك فيلمبردار نيز بايد در تركيب هيات داوري حضور داشته باشد و اين چهارمين باري است كه به عنوان داور در جشنواره حضور پيدا مي كنم و يكي از نكاتي كه برايم در قبول داوري مهم است، اين مسئله است كه يك جمعي از داوران مي نيشيند و منتخبانشان را انتخاب مي كنند.

فيلمبردار "كاغذ بي خط" تاكيد كرد : بهر حال قضاوت در مورد توليدات يكسال سينماي ايران نيازمند آمادگي ذهني ورواني مناسبي است تا بهترين قضاوتها انجام شود و بايد سعي كرد از هرگونه پيش داوري و برداشتهاي از قبل تعيين شده پرهيز كرد و قضاوت بي شائبه اي انجام داد .

فيلمبردار "گاهي واقعي" در ادامه خاطر نشان كرد : همه وقتي در مسند قضاوت قرار مي گيرند، تصور مي كنند بهترين قضاوت را انجام داده اند، ولي فكر مي كنم در مورد يك داوري منصفانه بايد ديگران اظهار نظر كنند، ولي بايد در نظر داشت هر داور فقط يك راي دارد و نمي تواند نظرش را به ديگر داوران تحميل كند .

صبا تاكيد كرد : يكي از نقاط ضعف هر ساله تركيب داوري جشنواره هرساله انتخاب تعدادي زيادي از كارگردانها در اين جمع است و بايد به نوعي از تمام مشاغل سينمايي در تركيب داوري نماينده اي حضور داشته باشد .

وي در مورد تركيب امساي هيات داوران گفت : بيشتر اين افراد تئوري دان هستند و عملا در شرايط فيلمسازي قرار ندارند و تشخيص هايشان نمي تواند چندان درست باشد و تركيب بحث برانگيزي است .