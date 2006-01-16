محمد حيدري مسئول كميته ارزشيابي آثار بيست و چهارمين جشنواره تئاتر فجر در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر" هيأت انتخاب آثار منتخب توليدان نمايشي سال 84 را متشكل از دكتر مجيد سرسنگي ، دكتر حميد رضا افشار، دكتر فرشيد ابراهيميان، دكتر محمد علي خبري و امير دژاكام دانست و گفت:" اين هيأت تمام نمايشهاي اجرا شده در تهران را طي نيمه دوم سال 84 ، از شهر يور ماه تا كنون مورد بررسي قرار داده اند و از ميان آنها بهترين اجراهاي سال 84 ر ا انتخاب كرده اند."

وي ملاكهاي ارزيابي انتخاب نمايشهاي بيست و چهارمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر را كيفي و محتوايي دانست و افزود:" در بحث كيفي سعي كرده ايم نمايشهايي خوب كه از در اجراي عمومي از استقبال مخاطبان بر خوردار بوده اند، انتخاب كنيم . البته نمايشهاي منتخب بايد مناسب حال وهواي جشنواره تئاتر فجر هم باشند زيرا شرايط اجراي يك نمايش در جشنواره با اجراي عمومي آن متغير است. "



مسئول ارزشيابي جشنواره تئاتر فجر خاطر نشان كرد:" انتخاب نشدن برخي نمايشهاي اجراي عمومي سال 84 به معناي نداشتن كيفيت لازم يا ضعف آن نمايش نبوده است و هيأت انتخاب ما در فرمهايي كه از پيش تهيه شده بود، در باره دلايل رد يا پذيرفتن نمايشها توضيحات خود را ارائه كرده اند."



وي با اشاره به اين كه استقبال مخاطب يكي از ملاكهاي انتخاب نمايشها براي جشنواره تئاتر فجر امسال بوده است ، تصريح كرد:" برخي نمايشهاي پر مخاطب به دلايل ديگر مانند از آماده نبودن دكور يا خود گروه امكان حضور در جشنواره را پيدا نكردند به عنوان مثال نمايش " پنجره ها" نيز براي اجرا در جشنواره تئاتر فجر انتخاب شده بود اما كارگردان( آييش ) گفت براي اجراي اين نمايش ما حداقل بايد از پنج روز قبل سالن اجرا را براي نصب دكور در اختيار داشته باشيم كه اين با شرايط و وضعيت جشنواره امكان پذير نبود."



حيدري افزود:" توجه ما به مخاطب به گونه اي بوده است كه براي نمايش پر مخاطبي چون فنز از كارگردان خواهش كرديم به دليل استقبال تماشاگران طي جشنواره اين نمايش را در تالار وحدت اجرا كند تا ما بتوانيم پذيراي مخاطبان بيشتري باشيم."



وي در پاسخ به اين كه بيشتر نمايشهاي منتخب توليدات سال 84 از نظر منتقدان يا متخصصان تئاتر از نظر كيفي ضعيف هستند، متذكر شد:" بهر حال سليقه نيز در اين انتخابها تأثير دارد و ما نمي توانيم منكر سليقه اعضاي هيأت انتخاب هم بشويم. ، شايد نگاه و سلايق دوستان هيأت انتخاب اين بوده كه با اين ملاكها كار ها ديده شود و نمايشهايي مناسب با حال و هواي جشنواره و براساس حساسيتها و شرايط خاص انتخاب شوند."



وي در توضيح خاطرنشان كرد:" شرايط انتخاب نمايشها امسال با همه سالهاي قبل فرق دارد، شايد بخشي به دليل نداشتن تازگي است كه به نظر مي آيد آثار نمايشي چندان از نظر كيفي خوب نيستند. "



مسئول ارزشيابي جشنواره تئاتر فجر همچنين درباره نگاه مميزي و نظارتي بر نمايشهاي فجر توضيح داد:" بحث محتوايي نيز براي ما بسيار اهميت داشته است و برخي نمايشها در شهرستانها با آن كه از نظر كيفي از سطح قابل توجهي برخوردار بودند اما چون از لحاظ محتوايي با شرايط روز جامعه و موازين شرعي ما مغايرت داشتند، نمايشهايي كه به سمت هزل رفته و مضامين اخلاقي و مذهبي كشور ما را زير سؤال بده بودند ،رد شدند."



وي افزود:" در بخش شهر ستانها پس از انتخاب 70 نمايش منتخب از جشنواره هاي استاني ، 12 نمايش پس از بررسي 70 نمايش انتخاب شد و به جشنواره راه پيدا كرد. ما انتخاب سالن اجرا را به عهده كارگردان گذاشتيم بنابراين امسال هنرمندان شهر ستاني از همه امكانات جشنواره مانند اقامت و سهميه بليت همه نمايشها برخوردار هستند."



حيدري گفت:" البته انتخاب نمايشهاي تهراني با شهر ستاني متفاوت بود ، نمايش هاي تهراني به دليل اجراي در سال 84 و گرفتن مجوز شوراي نظارت و ارزشيابي ، مغايرتي با ملاكهاي جشنواره نداشتند. "



وي همچنين در باره اولويتهاي موضوعي اعلام شده در فراخوان جشنواره به عنوان يكي از ملاكهاي انتخاب آثار جشنواره تصريح كرد:" در بخش تئاتر تجربي و اثار جديد سفارشي به اين اولويتها كه عبارت از ، موضوعات مذهبي ، ملي ، دفاع مقدس و ... بوده است توجه كرده ايم ."



مسئول ارزشيابي جشنواره ملاك انتخاب نمايشهاي خارجي را در درجه اول كيفي و در درجه دوم مناسب بودن با شرايط اجتماعي و موازين كشور دانست و گفت:" بهر حال ما در يك كشور اسلامي زندگي مي كنيم و بايد نمايشهاي خارجي رامناسب با شرايط اجتماعي و مذهبي خودمان انتخاب كنيم."



وي هيأت انتخاب آثار خارجي را متشكل از مجيد سرسنگي ، حسين مسافرآستانه ، محمد علي خبري و محمد اطبايي ذكر كرد.



حيدري همچنين در باره ردشدن برخي نمايشهاي بخش تجربي و پايان نامه هاي برتر توسط هيأت بازبيني اول جشنواره و سپس پذيرفته شدن اين آثار توسط هيأت بازبيني دوم به فاصله يك هفته توضيح داد:" در بازبيني اول چند نمايش توسط بازبينان اول رد شدند ، گروههاي نمايشي در خواست بازبيني مجدد دادند و گفتند به دليل مان اندك تمرين ، كارمان آماده اجرا نبوده است . همچنين بازبينان اول نيز درخواست كردند بارديگر اين نمايشها توسط گروه ديگري بازبيني شود، بنابراين بازبيني مجدد شد و دو نمايش مردود در بخش تجربي به همراه دو نمايش مردود در بخش پايان نامه هاي برتربراي باردوم پذيرفته شد."



وي در پاسخ به اين كه برخي از اين كارگردانان مردودي مدعي بودند نمايشهايشان از نظر اجرايي آماده بوده اند و طبق گفته هيأت نظارت به خاطر محتوايي رد شده است ؟ گفت:" بحث محتوايي هم مطرح بوده اما برخي نمايشها واقعا آمادگي اجرايي نداشتند ، پس از بازبيني و اصلاح تذكرات داده شده توسط گروهها ، امكان حضور آنها در جشنواره فراهم شد."



مسئول كميته ارزشيبابي بيست وچهارمين جشنواره تئاتر فجر ضمن اشاره به تلاشهاي برگزار كنندگان جشنواره هاي تئاتر فجر طي سالهاي گذشته خاطرنشان كرد:" كه جشنواره امسال يكي از بهترين جشنواره ها ي تئاتر فجر خواهد بود به طوري كه ما از امروز ، 5 روز مانده ، به جشنواره كاملا شرايط و آمادگي برگزاري جشنواره را داريم."