صهيونيست ها يك عضو برجسته جنبش جهاد اسلامي فلسطين را در شهر جنين ربودند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، نيروهاي اشغالگراسراييلي با حمايت چندين دستگاه تانك و هلي كوپتربه شهر و اردوگاه جنين دركرانه باختري رود حمله كرده و"بسام السعدي" فرمانده نظامي جنبش جهاد اسلامي فلسطين را دستگير كردند.

شاهدان عيني اعلام كردند: نظاميان اسراييلي ابتدا منزل السعدي را نزديكي مسجد شيخ "عبد الله عزام" در اردوگاه پناهندگان فلسطيني محاصره كرده سپس اقدام به گلوله باران منزلش كردند.

نيروهاي اسراييلي سپس با يورش به منزل شيخ السعدي وي را پس از دستگيري مورد ضرب و شتم قراردادند. صهيونيستها پس از ربودن شيخ السعدي وي را به مكان نامعلومي منتقل كردند.

فرزندان و مادرالسعدي درجريان انتفاضه دوم مسجد الاقصي فلسطيني ها توسط نيروهاي دشمن صهيونيستي به شهادت رسيدند.

شيخ احمد السعدي 45 ساله از دوسال پيش تحت تعقيب رژيم صهيونيستي قرارگرفته بود.

ازسوي ديگر ديشب نيروهاي اشغالگر اسراييلي دوباره به مسجدي در شهر رام الله حمله كردند. خبرنگارالجزيره از فلسطين اشغالي گزارش داد كه ازديشب تا به حال نيروهاي اسراييلي حملات گسترده اي را براي دستگيري مبارزان فلسطينيان مظنون به عمليات ضد اسراييلي درشهرهاي مختلف فلسطين بويژه درنوارغزه وكرانه باختري رود اردن آغاز كردند.