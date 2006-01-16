رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در گفتگوي مشروح با "مهر" : دانشگاه تهران از دهخدا تا دروديان ميزبان برترين هاي حقوق ايران بوده است/ ضرورت وجود دانشكده علوم قضايي مبهم است / متخصص حقوق اجتماعي تربيت خواهيم كرد

دكتر "حسنعلي دروديان" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر" گفت : دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران دانشكده اي است كه قريب به 110 سال قدمت دارد و قديمي ترين دانشكده كشور است. در سال هاي گذشته رشته اقتصاد نيز جزئي از اين دانشكده بود كه اكنون به صورت دانشكده اي مستقل از اين دانشكده تفكيك شده است.

رياست دانشكده حقوق، از علامه دهخدا تا دكتر دروديان

وي اضافه كرد: با اينكه دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر و كهن ايران 70 سال قدمت دارد اما دانشكده حقوق با عنوان مدرسه عالي حقوق و علوم سياسي پيش از دانشگاه تهران اعلام موجوديت كرده است. مدرسه عالي حقوق و علوم سياسي يكي از 6 دانشكده اوليه دانشگاه تهران است كه اولين رئيس آن مرحوم علامه دهخدا بوده است.

رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران يادآور شد: در حال حاضر اين دانشكده در كارشناسي حقوق دانشجوياني تربيت مي كند كه به راحتي در دادگستري ها مشغول به فعاليت مي شوند و يا در مشاغلي چون وكالت و در موسسات دولتي و خصوصي به عنوان مشاور حقوقي فعاليت مي كنند. ضمن اينكه تعدادي از آنها در وزارت خانه هاي مختلف به جامعه خدمت مي كنند. بنابراين براي فارغ التحصيلان اين دانشكده زمينه كاري فراهم است و وضعيت بازار كار نسبت به ساير رشته هاي علوم انساني مطلوب است.

برترين هاي كنكور دانشكده حقوق و علوم سياسي را براي ادامه تحصيل انتخاب مي كنند

"دروديان" تصريح كرد: در ميان رشته هاي علوم انساني بيشترين اقبال را رشته حقوق دارد و جواناني كه براي ورود به دانشگاه تلاش مي كنند اين رشته را به عنوان رشته اول خود در گروه علوم انساني انتخاب مي كنند. در سال جاري نيز از 10 نفر اول آزمون سراسري در گروه علوم انساني 7 نفر در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ثبت نام كرده و مشغول به تحصيل شده اند.

وي افزود: رشته حقوق رشته اي كه امكان تحصيل براي دانشجويان كارشناسي آن در مقاطع تحصيلات تكميلي وجود دارد و اين يك مزيت براي دانشجويان اين رشته محسوب مي شود.

رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به رشته هاي مختلف دانشكده حقوق دانشگاه تهران اشاره كرد و گفت: چهار گروه حقوق در دانشگاه تهران وجود دارد. حقوق خصوصي و اسلامي، حقوق عمومي، حقوق جزا و جرم شناسي و حقوق بشر كه هر يك از اين گروه ها نيز رشته ها و گرايش هاي مختلفي در مقاطع مختلف تحصيلي را شامل مي شوند.

كارشناسي ارشد حقوق اقتصادي و تجارت بين الملل راه اندازي مي شود

وي اضافه كرد: گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد حقوق خصوصي و مالكيت فكري دانشجو مي پذيرد. هم اكنون نيز درصدد ايجاد رشته كارشناسي ارشد حقوق اقتصادي و تجارت بين الملل در اين گروه هستيم. اميدواريم در صورت امكان و تاييد شوراي گسترش اين رشته از سال آينده در اين دانشكده راه اندازي شود.

اين استاد دانشگاه يادآور شد: در اين گروه دكتري حقوق خصوصي ايجاد شده است و دانشجو نيز پذيرفته است.

رشته حقوق محيط زيست به رشته هاي دانشگاه تهران اضافه مي شود

وي به گروه حقوق عمومي در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران اشاره كرد و گفت: در اين گروه نيز كارشناسي ارشد حقوق عمومي، كارشناسي ارشد حقوق بين المللي و دكتري حقوق بين المللي ايجاد شده است. در اين گروه نيز در صدد راه اندازي رشته جديد حقوق محيط زيست در مقطع كارشناسي ارشد هستيم.

رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ادامه داد: حقوق محيط زيست را با همكاري دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران راه اندازي خواهيم كرد. در واقع درس هاي پيش نياز اين رشته كه در واقع 14 واحد اوليه به شمار مي آيد به دروس محيط زيست اختصاص دارد كه در تدريس اين 14 واحد پيش نياز از كمك دانشكده محيط زيست و اساتيد آن بهره خواهيم برد. ساير واحدها نيز همانند ديگر رشته هاي دانشكده حقوق، توسط اساتيد اين دانشگاه تدريس و ارائه خواهد شد.

وي اضافه كرد: در گروه حقوق جزا و جرم شناسي نيز كارشناسي ارشد جزا و جرم شناسي و دكتري حقوق جزا ايجاد شده است.

رشته كارشناسي ارشد حقوق اجتماعي و دكتري حقوق بشر راه اندازي مي شود

"دروديان" به گروه تازه تاسيس اين دانشگاه يعني گروه حقوق بشر اشاره كرد و گفت: اين گروه سال گذشته ايجاد شده است و در حال حاضر دوره كارشناسي ارشد آن ايجاد شده است. در اين گروه نيز در صدد تاسيس دوره كارشناسي ارشد حقوق اجتماعي هستيم. حقوق اجتماعي جزئي از حقوق بشر است كه با راه اندازي اين رشته در دانشكده حقوق و گروه حقوق بشر متخصصاني در اين زمينه تربيت شوند. در اين گروه درصدد راه اندازي دوره دكتري حقوق بشر نيز هستيم.

وي اضافه كرد: در دوره كارشناسي نيز حقوق خصوصي اسلامي، جزا و جرم شناسي و حقوق عمومي داير شده است و پذيرش دانشجو در اين رشته ها هر سال از طريق آزمون سراسري صورت مي گيرد.

فعاليت 90 عضو هيئت علمي در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران اضافه كرد: در دانشكده حقوق و علوم سياسي 90 عضو هيئت علمي فعاليت مي كنند. اين اساتيد مربوط به گروه هاي 4 گانه حقوق، علوم سياسي و روابط بين الملل هستند.

وي به رشته علوم سياسي در اين دانشكده اشاره كرد و گفت: در گروه علوم سياسي 2 فوق ليسانس علوم سياسي و سياست گذاري ايجاد شده و دكتري علوم سياسي نيز داير شده است. در گروه روابط بين الملل نيز كارشناسي ارشد روابط بين الملل ايجاد شده اما در دوره كارشناسي رشته اي داير نشده است. در اين گروه در كارشناسي ارشد روابط بين الملل فوق ليسانس مطالعات منطقه اي نيز ايجاد شده است. در اين دوره در دكتري روابط بين الملل دانشجو پذيرفته مي شود.

دكتر "حسنعلي دروديان" به پژوهشكده ها و موسسات پژوهشي اين دانشكده اشاره كرد و گفت: موسسه حقوق تطبيقي، مركز مطالعات عالي بين الملل، مركز مطالعات حقوق بشر، موسسه مطالعات علوم جزايي و جرم شناسي و موسسه مطالعات اوراسيا از مراكز پژوهشي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران هستند كه بسياري از پژوهش هاي حقوقي در اين مراكز اجرا مي شود.

وي از تاسيس دو پژوهشكده جديد در دانشكده حقوق دانشگاه تهران خبر داد و گفت: چندي پيش مركز پژوهشي "انديشه هاي سياسي" مجوز تاسيس گرفت. در چند روز قبل نيز در جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه تهران تاسيس "مركز مطالعات حقوق عمومي" به تصويب نهايي رسيد كه به زودي اين مراكز در دانشگاه تهران ايجاد مي شوند.

"دروديان" دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران را بي تفاوت نسبت به حقوق رايانه ها و نرم افزارها ندانست و گفت: اين مباحث در برخي از رشته هاي دانشكده حقوق مستتر است. ضمن اينكه يكي از اساتيد دانشگاه در اين زمينه متخصص است و حتي پايان نامه وي در اين زمينه تدوين شده است.

وي در پاسخ به خبرنگار "مهر" در زمينه عدم وجود كارآموزي براي دانشجويان رشته حقوق گفت: اينگونه نيست كه دانشجويان رشته حقوق اصلا در دادگستري ها و مراكز حقوقي فعاليت نكنند. هرچند اين ارتباط بايد از سوي دادگستري فراهم شود اما دانشجويان فراواني هستند كه در آغاز تابستان براي دريافت معرفي نامه به دانشگاه مراجعه مي كنند تا تابستان را در مراكز حقوقي به آموزش عملي رشته حقوق بپردازند.

لزومي براي وجود دانشكده اي مثل دانشكده علوم قضايي وجود ندارد

رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ضمن انتقاد از وجود دانشكده اي با عنوان دانشكده علوم قضايي در كشور گفت: به اعتقاد من وجود چنين دانشكده اي در كنار تعداد زيادي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه هاي دولتي و آزاد صحيح نيست.