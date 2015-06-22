نمایش مستند «بدون مرز، عشق ۳» در سینما صداقت

به گزارش خبرگزاری مهر، «بدون مرز، عشق ۳» به کارگردانی وحید فراهانی و تهیه کنندگی سیدهاشم موسوی درباره مبارزه گروه های مردمی عراق علیه داعش ساخته شده است.

این مستند روایت یکی از این گروه‌های مردمی برای مقابله با داعش در عراق به نام کتائب سیدالشهداست که از سال ۲۰۰۳ با جریان اشغالگری آمریکا مبارزه می‌کرده و پس از سال ۲۰۱۱ نقش موثری در سوریه داشتند و گردان‌هایی از آن برای دفاع از حرم حضرت زینب(س) در آنجا حاضر شدند که موفقیت هایی هم داشتند و پس از آن برای مقابله با داعش به عراق برگشتند.

این مستند روز سه شنبه دوم تیرماه رأس ساعت ۱۷ در سالن نمایش فرهنگ سرای سرو واقع در خیابان ولی عصر(عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، کوی ساعی یکم به نمایش در خواهد آمد.

پس از نمایش مستند «بدون مرز، عشق ۳» جلسه نقد و بررسی آن با حضور سازندگان مستند برگزار خواهد شد.