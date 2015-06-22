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۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۶

یک نماینده مجلس:

لوازم یدکی تقلبی ایمنی سفر با اتوبوس را تهدید می کند

لوازم یدکی تقلبی ایمنی سفر با اتوبوس را تهدید می کند

یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید به لوازم یدکی وارداتی اتوبوس ها سوبسید تعلق بگیرد، گفت: باید به جای گازوئیل به لوازم یدکی سوبسید اختصاص یابد..

به گزارش خبرگزاری مهر، بهلول حسینی با تاکید بر اینکه باید به لوازم یدکی وسایل نقلیه عمومی مسافری سوبسید تعلق بگیرد، گفت: بهتر این است که قیمت گازوئیل به صورت متعارف بالا برود و لوازم مورد نیاز وسایل نقلیه عمومی با  سوبسید در اختیار رانندگان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه دولت می تواند با کاهش حق گمرکی لوازم یدکی از جمله لاستیک، لوازم مورد نیاز را با قیمت ارزان تر به دست رانندگان برساند، افزود: گرانی لوازم یدکی موجب شده که برخی تا هزینه رانندگان افزایش پیدا کند و حتی برخی رانندگان با اتوبوس هایی که از نظر فنی سالم نیستند، رانندگی کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: پلیس و دولت باید در مورد کیفیت و عرضه لوازم یدکی موجود در بازار و امکانات وسیله نقلیه سخت گیری کنند تا اتوبوس هایی که با چندین نفر مسافر در جاده ها تردد دارند، ایمنی بیشتری داشته باشند.

حسینی با انتقاد ازاینکه برخی لوازم یدکی اتوبوس ها با قیمت گران به فروش می رسد، بیان کرد: برخی لوازم یدکی تقلبی در بازار به فروش می رسد و رانندگان هم به دلیل ارزانی به سراغ خرید این لوازم می روند بنابراین باید اقدامی برای جلوگیری از ورود این اجناس به بازار انجام شود.

کد مطلب 2784625
حبیب احسنی پور

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