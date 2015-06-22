لوازم یدکی تقلبی ایمنی سفر با اتوبوس را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهلول حسینی با تاکید بر اینکه باید به لوازم یدکی وسایل نقلیه عمومی مسافری سوبسید تعلق بگیرد، گفت: بهتر این است که قیمت گازوئیل به صورت متعارف بالا برود و لوازم مورد نیاز وسایل نقلیه عمومی با سوبسید در اختیار رانندگان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه دولت می تواند با کاهش حق گمرکی لوازم یدکی از جمله لاستیک، لوازم مورد نیاز را با قیمت ارزان تر به دست رانندگان برساند، افزود: گرانی لوازم یدکی موجب شده که برخی تا هزینه رانندگان افزایش پیدا کند و حتی برخی رانندگان با اتوبوس هایی که از نظر فنی سالم نیستند، رانندگی کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: پلیس و دولت باید در مورد کیفیت و عرضه لوازم یدکی موجود در بازار و امکانات وسیله نقلیه سخت گیری کنند تا اتوبوس هایی که با چندین نفر مسافر در جاده ها تردد دارند، ایمنی بیشتری داشته باشند.

حسینی با انتقاد ازاینکه برخی لوازم یدکی اتوبوس ها با قیمت گران به فروش می رسد، بیان کرد: برخی لوازم یدکی تقلبی در بازار به فروش می رسد و رانندگان هم به دلیل ارزانی به سراغ خرید این لوازم می روند بنابراین باید اقدامی برای جلوگیری از ورود این اجناس به بازار انجام شود.