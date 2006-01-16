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۲۶ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۱۲

با توجه به ديدار امروز صدراعظم آلمان از روسيه اعلام شد؛

ايران و چچن محور مذاكرات مركل و پوتين

ايران و چچن محور مذاكرات مركل و پوتين

صدراعظم آلمان در ديدار امروز خود با رئيس جمهوري روسيه در نظر دارد پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران و درگيريهاي چچن به گفتگو بنشيند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه تاگس اشپيگل،" آنجلا مركل" صدراعظم آلمان امروز به منظور ديدار و گفتگو با " ولاديمير پوتين" رئيس جمهوري روسيه راهي مسكو مي شود .

اين سفر درحالي صورت مي گيرد كه پيش از اين "گرهارد شرودر" صدراعظم سابق آلمان از روابط بسيار حسنه اي با رئيس جمهوري روسيه برخوردار بود .

دو كشور آلمان و روسيه در دوره صدارت اعظمي شرودر قراردادهاي مهم و متعددي را به امضا رساندند كه سالها مورد بهره برداري قرار مي گيرد .

اين منبع خبري در ادامه نوشت : سفر مركل به روسيه با محور قراردادن چند موضوع صورت مي گيرد؛ ايران و برنامه هاي هسته اي اين كشور از جمله مواردي است كه سران آلمان و روسيه به آن خواهند پرداخت .

اين روزها برنامه هاي هسته اي ايران موج جديد در جامعه بين الملل به راه انداخته است .

اين در حالي است كه مسكو به طور ضمني همسويي احتمالي خود را با آمريكا در ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل اعلام كرده است .

تاگس اشپيگل از رياست روسيه بر گروه هشت به عنوان موضوع ديگر گفتگوي مركل و شرودر ياد كرد .

خاورميانه و بحث درگيري هاي چچن با دولت مركزي اين كشور ديگر محورهاي گفتگوي رهبران آلمان و روسيه خواهد بود .

اين روزنامه آلماني در پايان با اشاره به مخالفت مركل با زندان گوانتانامو نوشت : بي شك پوتين و مركل پيرامون اين مسئله نيز بحث و تبادل نظر خواهند كرد .

مركل پيش از اين در ديدار از آمريكا با رئيس جمهوري اين كشور ديدار و گفتگو كرده است .

 

کد مطلب 278466

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