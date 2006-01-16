ابومازن از مانع تراشي اسرائيل در برگزاري انتخابات فلسطين شكايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره، دفتر رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در بيانيه اي با اعلام اين خبر افزود: ابومازن در اين گفتگوي تلفني ازمحدوديت ها و تنگناهايي كه اسرائيل براي نامزدهاي انتخابات ايجاد كرده است، شكايت كرد.

دراين بيانيه آمده است : رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين برضرورت آزادي عمل تمام نامزدهاي انتخاباتي براي انجام رقابت هايشان و نيز اجازه اسرائيل به آنها براي آزادي عمل و نيزپايان دادن به محاصره مناطق اطراف كرانه باختري رود اردن تاكيد كرد .

دفتررئيس تشكيلات خودگردان فلسطين اعلام كرد: رايس هم تاكيد نمود كه اسرائيل به تعهدش براي اجازه برگزاري انتخابات در قدس شرقي پايبند است.

شكايت رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين از اسرائيل پس از آن صورت گرفت كه كابينه رژيم صهيونيستي اعلام كرد به جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) اجازه رقابت انتخاباتي در قدس اشغالي را نمي دهد.

درواكنش به آن اتحاديه اروپا از اقدام اسرائيل براي مشاركت ساكنان قدس در انتخابات پارلماني فلسطين استقبال كرد.



" كريستيان گالاچ" سخنگوي خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در بيانيه اي اعلام كرد: اين اتحاديه از اسرائيل انتظار دارد تحرك و آزادي عمل نامزدهاي انتخابات ومسئولان كميته و ناظران بين المللي و محلي راتسهيل كند.