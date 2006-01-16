ايران كشوري با امنيت بالا و مردمي باصفا و ميهمان نواز است// رسانه هاي خارجي چهره واقعي ايران را نشان نمي دهند// ديدگاه من پس از ورود به ايران به كلي تغيير كرد

به گزارش خبر نگار "مهر" در اصفهان ، "چارلز لزون دراستراتن ويلت" كه براي آشنائي با فعاليت هاي روابط عمومي ها ي كشورمان در اصفهان بسر مي برد، در ديدار با شهردار اصفهان، هدف از سفر خود به ايران را آشنائي با نقش و جايگاه و نحوه فعاليت ها، روابط عمومي ها در انتقال واقعيت هاي موجود در جامعه ايران ذكر كرد و گفت : ايران كشوري با امنيت بالا و مردمي خوب بوده و من فوق العاده تحت تاثير حقايق موجود در جمهوري اسلامي ايران قرار گرفتم و مسلما افكار من از ورود به ايران بسيار مثبت شده است .

موسس و مدير عامل موسسه استراتژي هاي اروپا با تشكر از ميهمان نوازي مردم اصفهان گفت در اين ديدار حقايق بسيار جالبي از تاريخ چهل ساله روابط عمومي در ايران بدست آورده و از نزديك شاهد روابط مسالمت آميز پيروان اديان مختلف به ويژه مسيحيان و مسلمانان بوده ام .

وي زندگي مسالمت آميز و بسيار خوب مسلمانان شهر اصفهان با مسيحيان و ارامنه و ديگر اديان ديني را نمونه بارز آزادي و حقوق بشر در ايران دانست و تصريح كرد : از نكات افتخار آميز كشور ايران وجود نمايندگان مسيحي در مجلس شوراي اسلامي كشور است .

رئيس انجمن بين المللي روابط عمومي عدم اطلاع رساني شفاف رسانه هاي خارجي در خصوص وضعيت ايران را از نقاط ضعف رسانه هاي جهاني ذكر كرد و تصريح نمود : با اين حال از روابط عمومي هاي ايران مي خواهم كه با ارتباط با ديگر مردم و مسئولان كشورها را تقويت نموده و خودشان براي انعكاس واقعيتهاي موجود در ايران پيش قدم شوند .

گفتني است؛ همزمان با عيد سعيد قربان امسال به مدت يك سال اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام معرفي شد و قرار است در اين سال فرهنگ و هنر اسلامي و پيشينه تاريخ شهر اصفهان در اين شهر پر قدمت و باسابقه مورد نكو داشت قرار گيرد.