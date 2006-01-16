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۲۶ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۰۲

رئيس انجمن بين المللي روابط عمومي در بازديد از اصفهان؛

ايران كشوري با امنيت بالا و مردمي باصفا و ميهمان نواز است// رسانه هاي خارجي چهره واقعي ايران را نشان نمي دهند// ديدگاه من پس از ورود به ايران به كلي تغيير كرد

ايران كشوري با امنيت بالا و مردمي باصفا و ميهمان نواز است// رسانه هاي خارجي چهره واقعي ايران را نشان نمي دهند// ديدگاه من پس از ورود به ايران به كلي تغيير كرد

رئيس انجمن بين المللي روابط عمومي با اشاره به عدم اطلاع رساني شفاف رسانه هاي خارجي در خصوص وضع جامعه و مردم ايران در رسانه هاي خارجي گفت: در كنفرانس هاي بين المللي آتي و در مقالاتي كه خواهم نوشت امنيت و آزادي مناسب موجود و تصوير واقعي ايران را به جهان انتقال خواهم داد.

به گزارش خبر نگار "مهر" در اصفهان ، "چارلز لزون دراستراتن ويلت" كه براي آشنائي با فعاليت هاي روابط عمومي ها ي كشورمان در اصفهان بسر مي برد، در ديدار با شهردار اصفهان، هدف از سفر خود به ايران را آشنائي با نقش و جايگاه و نحوه فعاليت ها، روابط عمومي ها در انتقال واقعيت هاي موجود در جامعه ايران ذكر كرد و گفت : ايران كشوري با امنيت بالا و مردمي خوب بوده و من فوق العاده تحت تاثير حقايق موجود در جمهوري اسلامي ايران قرار گرفتم و مسلما افكار من از ورود به ايران بسيار مثبت شده است .

موسس و مدير عامل موسسه استراتژي هاي اروپا با تشكر از ميهمان نوازي مردم اصفهان گفت در اين ديدار حقايق بسيار جالبي از تاريخ چهل ساله روابط عمومي در ايران بدست آورده و از نزديك شاهد روابط مسالمت آميز پيروان اديان مختلف به ويژه مسيحيان و مسلمانان بوده ام .

وي زندگي مسالمت آميز و بسيار خوب مسلمانان شهر اصفهان با مسيحيان و ارامنه و ديگر اديان ديني را نمونه بارز آزادي و حقوق بشر در ايران دانست و تصريح كرد : از نكات افتخار آميز كشور ايران وجود نمايندگان مسيحي در مجلس شوراي اسلامي كشور است .

رئيس انجمن بين المللي روابط عمومي عدم اطلاع رساني شفاف رسانه هاي خارجي در خصوص وضعيت ايران را از نقاط ضعف رسانه هاي جهاني ذكر كرد و تصريح نمود : با اين حال از روابط عمومي هاي ايران مي خواهم كه با ارتباط با ديگر مردم و مسئولان كشورها را تقويت نموده و خودشان براي انعكاس واقعيتهاي موجود در ايران پيش قدم شوند .

گفتني است؛ همزمان با عيد سعيد قربان امسال به مدت يك سال اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام معرفي شد و قرار است در اين سال فرهنگ و هنر اسلامي و پيشينه تاريخ شهر اصفهان در اين شهر پر قدمت و باسابقه مورد نكو داشت قرار گيرد.

کد مطلب 278468

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