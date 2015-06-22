جدیدترین دستگاه تصویربرداری حنجره در شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیر گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی شیراز در این خصوص گفت: با استفاده از این دستگاه می توان انواع اختلالات ساختاری و غیرساختاری تارهای صوتی و حنجره در کودکان و بزرگسالان را که منجر به بروز مشکلات صوتی شده اند، تشخیص داد.

دکتر مجید اوریادی افزود: از مزایای این دستگاه می توان به قابلیت اجرا بر روی کودکان و بزرگسالان، تصویربرداری با نور طبیعی و بدون استفاده از اشعه، وضوح تصویر بالا، عدم نیاز به بیهوشی و بستری، نام برد.

وی اظهارداشت: ارائه همزمان عکس و فیلم، ارائه فیلم با کیفیت از عملکرد حنجره در حین آواسازی و تنفس، عدم نیاز به مصرف دارو و صرف وقت و هزینه کم، از دیگر مواردی است که می توان از آنها به عنوان مزیت این دستگاه یاد کرد.

دکتر اوردیادی تاکید کرد: پذیرش بیماران برای تصویربرداری حنجره صرفا با برگه ارجاع از پزشک معالج امکان پذیر است و بیماران می توانند برای دریافت خدمات، روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ به دانشکده علوم توانبخشی شیراز واقع در بلوار چمران، خیابان ابیوردی یک، مراجعه کنند.

راه اندازی ۸۳ تخت ویژه در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز تایید شد

مسوول راه اندازی تخت های مراقبت ویژه در كشور در بازدید از ۶ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز، راه اندازی ۸۳ تخت ویژه در این مراکز را تایید کرد.

رئیس اداره ساختار و برنامه ریزی معاونت درمان وزارت بهداشت كه در حال حاضر مسئول راه اندازی ۲هزار و ۴۰۰ تخت مراقبت های ویژه در كشور نیز است، با حضور در شیراز از فضاهای آماده شده برای راه اندازی بخش های ویژه در بیمارستان های شهید فقیهی، شهید رجایی، آنكولوژی امیر و حافظ و همچنین شهید مطهری مرودشت و حضرت ولیعصر (عج) كازرون بازدید کرد.

دكتر كاملی در این بازدیدها، راه اندازی ۸۳ تخت ویژه نوزادان، اطفال و بزرگسالان را در فاز اول تایید کرد.

پس از دریافت تجهیزات مرتبط، این بخش های ویژه به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشكی شیراز اضافه خواهد شد و لازم به ذکر است که وی در این سفر، نسبت به صدور مجوز سطح بندی۸ دستگاه تك CT، آنژیو و شتاب دهنده برای تكمیل ادامه خدمات به مردم استان نیز اقدام کرد.