به گزارش خبرنگار مهر، نشر «شورآفرین» مجموعه‌ آثار ویلیام گس از بزرگ‌ترین نویسندگان معاصر آمریکایی را شامل تونل، بختِ اومنِسِتِر، زن غمگین ویلی مسترز، و سونات دکارتی را با ترجمه‌ جلیل جعفری و امیرحامد دولت‌آبادی‌فراهانی منتشر می‌کند.

ویلیام گس نویسنده، استاد فلسفه و منتقد ادبی بزرگ آمریکایی خالق دو رمان، سه مجموعه‌داستان کوتاه و یک مجموعه رمان کوتاه و هفت جلد مقالات است که سه عنوان آن‌ برنده‌ جایزه حلقه‌ منتقدان کتاب شده و یکی از آنها نیز برنده جایزه‌ ترومن کاپوتی شده است. همچنین رمان «تونل» نیز جایزه‌ کتاب سال آمریکا و منتقدان را برده است و آخرین رمان گس با عنوان «میانه‌ سی» - هم برنده‌ «مدال ویلیام دین هُولز» شده است.

«تونل» شاخص‌ترین رمان ویلیام گس، داستان مردی به نام ویلیام فردریک کوهلر و تلاشش برای نوشتن مقدمه‌یی برای کتاب تاریخی‌اش به نام «گناه و عصمت در آلمانِ هیتلری» است. اما، وقتی او تلاش می‌کند تا به این مقدمه شاخ و برگ بدهد برایش معلوم می‌شود که در حال نوشتن کتابی کاملا شخصی است، نه تاریخی. او در آن متن فقط و فقط درباره‌ زندگی شخصی خودش نوشته است. در رمان همچنین نقطه‌نظراتی در باب تاریخ، شرارت و زندگان و مردگان در خلال سیر وقایع آن ذکر شده است که خواننده را با سوالات زیادی مواجه می‌کند. این رمان سال ۱۹۹۵ در آمریکا منتشر شد و در همان سال جایزه‌ کتاب سال آمریکا را از آن خود کرد.

دیگر کتاب گس «بختِ اومنِسِتِر» نام دارد که در اصل نخستین کتاب وی نیز محسوب می‌شود. گس در این کتاب به تفصیل به توصیف آدم‌های شهرستانی کوچک در حومه‌ی اُهایو در دهه‌ی ۹۰ قرن ۱۹ میلادی می‌پردازد که در آن واکنش‌شان به حضور مردی به نام براکِت اومنِسِتِر توصیف می‌شود که برخوردهایش با دیوانه‌یی ریورند جترو فیوبر نامی باعث انگیزش جامعه می‌شود.

«سونات دکارتی» دیگر مجموعه‌داستان گس است که شامل چهار رمان کوتاه مرتبط به هم است که گس در آن به جست‌وجوی نمودهای خوب و بد، فکرکردن و عمل‌کردن، رستگاری و ثروت می‌پردازد. خواننده در این رمان با فروشنده‌ دوره‌گردی روبه‌رو می‌شود که در شهری کوچک در ایالت ایلی‌نوی گم می‌شود. زنی جوان در ایالت آیووا که ارتباط با جهان خارج را از دست می‌دهد و به شعرهای الیزابت بیشاپ (شاعر و نویسنده‌ی آمریکایی، ۱۹۱۱-۱۹۷۹ - به او لقب ملک‌الشعرای آمریکا را داده‌اند.) روی می‌آورد و هم‌چنین داستان مسن‌شدن مرد جوان شیطان‌صفتی به نام لوتر (کسی که همچین می‌توان لوسیفر صدایش زد) مواجه می‌شود. داستان‌های «سونات دکارتی» با ساختاری آشنا، زیرکانه، فلسفی و ذکاوت‌مندانه در ارتباط باهم خلق شده‌اند. «سونات دکارتی» در سال ۱۹۹۸ منتشر شده است.