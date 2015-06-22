به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «ریانووستی»، «جان مکین» سناتور آمریکایی در کنفرانس خبری اعلام کرد: آمریکا در ظرف دو سال آینده قادر خواهد بود که گاز اوکراین و دیگر کشورهای اروپایی را تامین کند.

وی تصریح کرد: تا دو سال آینده گاز منطقه اروپا را تامین خواهیم کرد و وابستگی اروپا را به گاز روسیه کاهش می دهیم که این وابستگی به عنوان مانع اصلی برای اروپا در جهت تشدید تحریم‌های ضد روسی این قاره تبدیل شده است.

در سه ماه نخست سال‌جاری میلادی روسیه گاز اوکراین را تحت عنوان "بسته زمستانه " تامین کرد و در هر هزار متر مکعب، ۱۰۰ دلار به این کشور تخفیف داد.