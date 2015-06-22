سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان محمد هادی آرین به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی معرفی و این سازمان از امروز به صورت رسمی فعالیت خود را در این استان را آغاز کرد.

آرین پیش از این به عنوان مديركل دفتر بودجه و برنامه ريزی استانداری خراسان جنوبی مشغول فعالیت بوده است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در دولت گذشته منحل شده بود بار دیگر در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا رئیس جمهور در تاریخ هشتم دی ماه سال ۱۳۹۳ طی حکمی محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منصوب کرد و معرفی رئیس سازمان در استان به عهده وی واگذار شد.