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۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۳

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی معرفی شد

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی معرفی شد

بیرجند - با معرفی محمد هادی آرین به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی این سازمان از امروز به طور رسمی فعالیت خود را در استان از سر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر  دوشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان محمد هادی آرین به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی معرفی و این سازمان از امروز به صورت رسمی فعالیت خود را در این استان را آغاز کرد.

آرین پیش از این به عنوان مديركل دفتر بودجه و برنامه ريزی استانداری خراسان جنوبی مشغول فعالیت بوده است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در دولت گذشته منحل شده بود بار دیگر در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا رئیس جمهور در تاریخ هشتم دی ماه سال ۱۳۹۳ طی حکمی محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منصوب کرد و معرفی رئیس سازمان در استان به عهده وی واگذار شد.

کد مطلب 2784732

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