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۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۲

هفته قوه قضائیه/۴

کمک ۵۰ میلیون تومانی رئیس قوه قضائیه به ستاد دیه کشور

کمک ۵۰ میلیون تومانی رئیس قوه قضائیه به ستاد دیه کشور

رئیس قوه قضائیه ۵۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان به ستاد دیه کشور کمک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومي و تشریفات قوه قضاييه اعلام کرد: اين مبلغ در خصوص امور ديه وکمک به زندانيان نيازمند به حساب ستاد ديه کشور واريز شد.
 
هرساله همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان ستاد ديه کشور با هدف کمک به آزادي زندانيان نيازمند جشن هاي گلريزان در سراسر کشور برگزار مي کند.

کد مطلب 2784769

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