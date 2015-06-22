امید مردم به دستگاه قضایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمانشاه، با آغاز هفته قوه قضائیه رئیس کل دادگستری استان و شورای قضائی و شورای معاونین با حضور در مزار شهدای گمنام در پارک کوهستان و همچنین حضور در گلزار شهدا واقع در باغ فردوس با نثار گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

در این مراسم که با قرائت قرآن و اجرای زنده توسط گروه مارش ارتش در صحن مزار مطهر شهدا آغاز شد، محمدرضا عدالتخواه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و یارانش گفت: وجود شهید دکتر بهشتی در دستگاه قضایی جایگاه رفیع قضا را نشان می دهد که نهایت این جایگاه شهادت است.

وی افزود: تمام امیدها به دستگاه قضایی است و هر جا ناهنجاری بوجود می آید تمام نگاهها متوجه دادگستری است بنابراین باید با احقاق حق و اجرای عدالت و پرورش روحیه ی مسئولیت پذیری بیش از پیش در خود جامعه را به سمت امنیت پیش ببریم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به تشییع شهدا خصوصا شهدای غواص در کشور گفت: تشییع این شهدای عزیز و پیام عمیق و بلند مقام عظمای ولایت روح جدید و خون تازه ای در کالبد جامعه بود و این مسئولیت ما را بیش از همیشه سنگین تر می کند.

در ادامه رئیس کل دادگستری و اعضا شورای قضائی با اهدا گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.