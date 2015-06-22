به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا دهقان ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته صرفه‌جویی در مصرف آب تأکید کرد: ما مطابق قانون رفتار می‌کنیم و در حال حاضر نیز در انتظار اجازه ادامه فعالیت در سد تنگ سرخ هستیم.

وی ادامه داد: محیط‌زیست در خصوص این پروژه باید علمی برخورد کند زیرا ساخت این سد هیچ‌گونه آسیبی به دریاچه مهار لو وارد نمی‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه فارس افزود:حجم این سد از ۳۰ میلیون مترمکعب به ۱۶ میلیون رسید و ارتفاع سد نیز ۲۵ متر کاهش داده شد.

دهقان تصریح کرد: این سد ظرفیت خوبی برای شهر شیراز و باغات قصر دشت است اما بارها اعلام کرده‌ایم که راه‌اندازی و یا توقف این پروژه هیچ تفاوتی برای وزارت نیرو ندارد زیرا این پروژه متعلق به ما نیست.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت آب در استان فارس، گفت: حجم آب مصرفی در استان فارس حدود ۹ میلیارد مترمکعب است که ۷۸ درصد از منابع زیرزمینی و ۲۲ درصد نیز آب‌های سطحی است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس ادامه داد: شاهد ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی بودیم که نسبت به میانگین سالانه ۳۳ درصد کاهش داشته است و حتی نسبت به سال قبل نیز ۱۸ درصد کاهش داشته است.

دهقان تصریح کرد: در حال حاضر هفت سد در استان فارس بهره‌برداری می‌شود که ۷۳۶ میلیون مترمکعب یعنی تنها ۲۵ درصد از ظرفیت پرشده که از این میزان نیز تنها ۲۵۰ میلیون مترمکعب قابل‌استفاده است.

وی تأکید کرد: وضعیت آبی استان فارس به‌هیچ‌عنوان خوب نیست و در حال حاضر در میان سه استان اول خشک کشور قرار داریم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس با اشاره به پلمپ کردن چاه‌های غیرمجاز استان فارس نیز گفت: طی یک ماه گذشته ۲۱۴ حلقه چاه غیرمجاز را پر کردیم و سال گذشته نیز یک هزار و ۲۰۰ چاه غیرمجاز در فارس پلمپ شد.

دهقان یادآور شد: کشاورزان استان فارس باید بیش از گذشته به کشت خود توجه داشته باشند و بدانند که کشت برنج در فارس یک خیانت بزرگ به فرزندان خودمان است.