۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات در راستای توسعه گردشگری پرداخت می شود

حیدر صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات در راستای توسعه گردشگری در این استان، اظهار داشت: این تسهیلات در راستای توسعه گردشگری در سطح استان پرداخت می شود.

وی افزود: این تسهیلات به افرادی که اجرایی طرح های طبیعت گردی را در استان چهارمحال و بختیاری را بخواهند انجام دهند پرداخت می شود.

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: این تسهیلات به آژانس های مسافرتی و دفاتر خدمات مسافرتی پرداخت می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه توسعه گردشگری نیازمند سرمایه گذاری است، عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری جاذبه های گردشگری بسیاری دارد که می تواند به یکی از استانها گردشگری مهم کشور تبدیل شود.

حیدر صادقی گفت: ورود مسافر و گردشگر نقش مهمی در راستای توسعه استان دارد و می تواند زمینه را برای توسعه دیگر حوزه ها فراهم کند.

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش ورود مسافر و گردشگری به استان، تاکید کرد: ورود مسافر و گردشگر سال به سال به استان افزایش پیدا کده است و لازم است که برای ورود بیشتر مسافر تلاش بسیار شود.

حیدر صادقی گفت: اطلاع رسانی نقش مهمی در معرفی جاذبه و ظرفیت های گردشگری استان دارد و باید در این راستا تلاش بیشتر کرد.