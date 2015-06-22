نماد دستگاه قضا عدالت است/لزوم حفظ استقلال قاضی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر دوشنبه در نشست با کارکنان دستگاه قضا استان لرستان با اشاره به ابعاد شخصیتی شهید بهشتی اظهار داشت: شهید بهشتی انسانی مومن، قوی و با صلابت بود.

وی با بیان اینکه شهید بهشتی اسلام شناسی بصیر بود تصریح کرد: در این راستا مجموعه دستگاه قضا باید ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار را سرلوحه کار خود قرار دهند.

عدالت نماد دستگاه قضا است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود عدالت را نماد دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: این عدالت از اهداف بعثت پیامبران بوده است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر ضرورت ایستادگی دستگاه قضایی در مقابل زورگو، متجاوز و مفسد تصریح کرد: خوشبختانه عملکرد دستگاه قضا در استان لرستان امید بخش و مطلوب است.

وی با بیان اینکه وجود فضای آرام و امن در استان لرستان نشان دهنده صلابت دستگاه قضا است بیان کرد: همچنین برقراری امنیت، آرامش و آسایش برای مردم یکی دیگر از کارها و وظایف بسیار مهم دستگاه قضا محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در دستگاه قضا استان بیان کرد: خوشبختانه امروز امنیتی که در استان لرستان وجود دارد در کمتر نقطه ای از کشور وجود دارد.

جرایم سنگین در لرستان وجود ندارد

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه با این وجود اختصاص ۱۷ درصد جرائم استان به سرقتها در لرستان مطلوب نیست عنوان کرد: این امر برای مردم قابل قبول نبوده و باید دستگاه قضا در استان برنامه ریزی و تلاش بیشتری در رابطه با کاهش سرقتها در استان انجام دهد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه جرایم سنگین که دارای مجازاتهای سنگین نیز باشد در لرستان وجود ندارد، گفت: همچنین دفاع از حقوق مردم نیز یکی دیگر از وظایف دستگاه قضایی در استان محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه متاسفانه امروز حقوق مردم استان به آسانی ضایع می شود، عنوان کرد: از حقوق مردم در استان دفاع نمی شود و سرمایه های مردم در استان خوابیده است.

عده ای تسهیلات کلان در استان گرفته اند و آن را جای دیگر خرج کرده اند

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه لرستان با تمام شایستگی ها، قابلیتها، توانمندیها و ظرفیتها اما حقوق مردم آن ناچیز است گفت: در استان افرادی آمده اند و تسهیلات کلانی گرفته اند و این در حالیست که یک ریال از آن را در لرستان خرج نکرده اند.

وی با طرح این سوال که چه کسانی از این افراد حمایت می کنند و چرا پای این افراد به دادگاه کشیده نمی شود عنوان کرد: بعد از ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران چرا باید شاهد پیشرفت اقتصادی لرستان نباشیم؟

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین حفط مال، جان و ناموس مردم را یکی دیگر از وظایف مهم دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: همچنین دستگاه قضا ملجا و پناهگاه مظلومان و صاحبان حق است و مردم باید احساس کنند که دستگاه قضا از آنها پشتیبانی می کند.

لزوم جلوگیری از مراجعات زیاد مردم به دادگستری

آیت الله میرعمادی همچنین بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: به واسطه تکنولوژی، امکانات و ابزاری که وجود دارد باید نسبت به تسریع در رسیدگی به پرونده ها در دادگستری استان اقدام شود.

وی با بیان اینکه استان لرستان در رابطه با رسیدگی به پرونده های قضایی از میانگین کشوری هم جلوتر است، ادامه داد: با این وجود باید اقدامات در این زمینه بیشتر از گذشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه هرجا که رسیدگی به پرونده ها به خصوص جرائم عمومی سریع بوده اثر بخش بوده است، گفت: همچنین کم کردن مراجعات مردم به دادگستری نیز یکی دیگر از وظایف مهم دستگاه قضا محسوب می شود.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه میزان مراجعات به دادگسترهای استان زیاد است، افزود: در این راستا باید با الکترونیکی کردن امور زمینه کاهش حضور مردم در دادگستری های استان فراهم شود.

دستگاه قضا از استقلال خوبی برخوردار است

وی با بیان اینکه امروز دستگاه قضا از استقلال خوبی برخوردار است گفت: قضات در استقلال تمام، رای خود را صادر می کنند که باید با اقدامات لازم از سست شدن این استقلال جلوگیری به عمل آید.

وی بیان داشت: سست شدن استقلال قضات در این بوده که عده ای فشار می آورند و با وساطت و اعمال قدرت می خواهند قاضی را از رای خود منحرف کنند و همچنین عده ای نیز با تبلیغات سوء قصد گرفتن استقلال را از قاضی دارند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت شوراهای حل اختلاف در لرستان تاکید کرد و گفت: در این راستا باید از عناصر ذی نفوذ مومن در شوراهای حل اختلاف استفاده شود.

آیت الله میرعمادی تاکید کرد: شوراهای حل اختلاف در استان به خصوص برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی در استان باید تقویت شوند.