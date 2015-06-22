۱۶۵ هزار سند ملکی طی سال گذشته در فارس صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقبالی ظهر دوشنبه در نشست خبری كه به‌منظور گرامیداشت هفته قوه قضائیه تشکیل‌شده بود بیان داشت :سازمان ثبت‌اسناد یكی از دستگاه‌هایی است كه در كشور تلاش می‌کند هویت ملکو یا اسنادی را به‌طور قانونی ثبت كند تا امنیت حقیقی و حقوقی در را در سنددار كردن ملکافراد را كشور ارتقا دهد.

وی با اعلام اینكه وكلاتنامه رسمی مالكیت فرد را تضمین نمی كند تصریح كرد: برابر قانون قضایی چنانچه فرد ملكی را از طریق وكالتنامه خریداری كند و مالك فوت و یا به دلایلی از ملک سوء استفاده شود، وكالتنامه ارزش قانونی ندارد.

اقبالی ادامه داد: زمانی مالكیت صادر می شود كه از طریق دفاتر اسناد رسمی سند قطعی صادر و به نام متقاضی صادر شده باشد.

رئیس سازمان ثبت واسناد استان فارس با اشاره به اینكه در جامعه شاهد هستیم برخی از سودجویان با اطلاع از حفره های قانونی تلاش می كنند كلاهبرداری انجام دهند افزود: ضروری است فروشندگان و یا مالكین برای احراز هویت یك ملک با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی استعلام مربوطه را تقاضا كند تا در دام سودجویان نیافتند.

وی دریافت كد رهگیری از بنگاه املاک را نیز تنها برای اعلام وضعیت فروش ملک دانست و گفت: ضروری است افراد برای آگاهی بیشتر از وضعیت ونام اصلی مالك محل مورد فروش،با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اطلاعات كامل را دریافت كنند و این در حالی است قولنامه های دست نویس عادی نیز غیر قانونی است و به لحاظ قانونی غیر قابل دفاع است.

اقبالی صدور تعداد ۱۶۵ هزارو ۵۶۳ سند ملكی در یك ساله گذشته در استان فارس مهمترین گام برای مبارزه با سودجویان دانست وگفت: امیدواریم ادارات دولتی ومالكین با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای سند دار كردن املاك خود ، تلاش كنند كلاهبرداری های زمین خواری كاهش یابد.

وی در بخش دیگری به دفاتر اجرائیات در راستای وصول مطالبات حقوقی در استان اشاره كرد وافزود: هم اینك این دفاتر در فارس ناشناخته مانده وافراد برای احقاق حقوق خود همچنان به دفاتر دادگستری مراجعه دارند در حالی كه با مراجعه به این دفاتر در كمترین زمان ممكن وصول مطالبات انجام می شود.

اقبالی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت دفاتر ثبت طلاق وازدواج استان اشاره كرد وگفت: بر اساس آمار های رسمی، در سال گذشته ۴۲۶۵۵ واقعه ازدواج در دفاتر به ثبت رسیده كه در مقایسه به دو سال گذشته با كاهش هشت درصدی مواجعه بوده ایم.