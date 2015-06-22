۵۱ عنوان کتاب ترجمه‌ کانون پرورش تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این آثار به همراه تعدادی از کتاب‌های تألیفِ کانون به تازگی راهی فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی هنری کانون در سراسر کشور شده است.

بر همین اساس، کتاب «گربه‌ها و خروس‌ها»(یک قصه آفریقایی) با ترجمه سیروس طاهباز و تصویرگری ک. طالقانی در چهاردهمین مرحله چاپ با شمارگان ۲۶۸ هزار نسخه و «شش شاگرد تازه» به نویسندگی فرانتس براندئبرگ، ترجمه وحید نیکخواه‌آزاد و بازسازی تصاویر وجیه‌ا ... فردمقدم در هشتمین مرحله چاپ با شمارگان ۲۱۰ هزار نسخه بازنشر شد.

همچنین شمارگان کتاب «دانش شادی بخش است» به نویسندگی و تصویرگری مونرو لیف و ترجمه بیژن اسدی نیز در پنجمین مرحله‌ی انتشار به ۱۲۰هزار نسخه رسید و «خدا چه مهربان است» نوشته آ‌کی‌کو کاگه‌یاما، ترجمه عبدالوحید ایزدپناه، برگردان به شعر جعفر ابراهیمی(شاهد) و تصویرگری تسوئه کوتاناکا برای هفتمین بار با شمارگان ۱۱۰ هزار نسخه منتشر شد و کتاب «کلاس پرنده» نوشته اریش کستنر، ترجمه علی پاک‌بین برای هشتمین بار چاپ شد و شمارگان آن از ۱۰۰ هزار نسخه گذشت.

در عین حال، «فلفل نبین چه ریزه!» نوشته لین مانسینگر، ترجمه مهرخ مهرافشار و بازنویسی م، آزاد- وحید نیکخواه برای ششمین بار و شمارگان ۱۰۰ هزار نسخه، «برایم قصه بخوان» (قصه‌هایی از آسیا و اقیانوسیه) ترجمه سیروس طاهباز برای هفتمین بار با شمارگان ۸۰ هزار نسخه، «چگونه خود را گرم می‌کنند؟» به نویسندگی بیل گاینر و ترجمه حمیدرضا شاه‌آبادی برای چهارمین دفعه و «انرژی و نور» نوشته پیتر لافرتی و ترجمه علی خاکبازان برای هفتمین بار با شمارگان ۶۵ هزار نسخه از جمله کتاب‌هایی است که به تازگی تجدید چاپ شده است.

بر اساس این گزارش، کتاب «سکه طلا» نوشته آلما فلورآدا، ترجمه نسرین وکیلی و تصویرگری نیل والدمن برای ششمین بار با شمارگان ۶۵ هزار نسخه، «کی از کی می‌ترسد؟» به نویسندگی و تصویرگری اولف لوفگرن و ترجمه سیروس طاهباز برای چهارمین دفعه با شمارگان ۶۵ هزار نسخه و «طوطی اصفهان» نوشته فردریک فلد و ترجمه حسین ابراهیمی (الوند) برای ششمین بار به زیر چاپ رفت و شمارگان آن از مرز ۶۰ هزار نسخه عبور کرد.

بر همین اساس «رامونا و پدرش» به نویسندگی بورلی کلی یری، ترجمه نورا حق‌پرست و تصویرگری آلن تی یگرین برای پنجمین دفعه با ۵۵ هزار نسخه، «مورچگان» به نویسندگی میلیسنت سل سام، ترجمه مهران پورپشنگ و تصویرگری آرابل ویت‌لی و «هدیه فرمانروا» نوشته کات لاک، ترجمه حسین ابراهیمی (الوند) و تصویرگری دیوید کنت هر دو برای چهارمین دفعه و «قصه زندگی» نوشته میسکا مایلز، ترجمه محسن چینی‌فروشان و تصویرگری پیتر پارنال برای پنجمین بار با شمارگان ۵۰ هزار نسخه از دیگر کتاب‌های تجدید چاپی کانون است.

همچنین، کتاب «چشم و بینایی» نوشته استیو پارکر و ترجمه رویا درانی برای ششمین بار با شمارگان ۴۸ هزار نسخه منتشر شد و کتاب «مردی که زیاد نمی‌دانست» به روایت الیزابت رز، ترجمه ناهید زارع و تصویرگری جرالد رز و «داستان کلاه پشمی» ترجمه حسین سیدی هر دو برای پنجمین بار با ۴۵ هزار نسخه و «من کجا هستم؟» به نویسندگی مویرا باترفیلد، ترجمه امیرحسین بنکدار و تصویرگری جولیا کلی برای چهارمین بار چاپ شد و شمارگان آن از ۴۰ هزار نسخه گذشت.

در عین حال، کتاب «بساوایی، چشایی و بویایی» به نویسندگی استیو پارکر و ترجمه سیمین معزی‌متین برای چهارمین بار با شمارگان ۳۸ هزار نسخه، «نی‌نی چه می‌خواهد؟» نوشته فیلیس روت، ترجمه منصور کدیور و تصویرگری جیل بارتون در چهارمین مرحله چاپ و «خانه جانوران» نوشته باربارا تیلور، ترجمه امیرحسین بنکدار و عکاسی اندی کرافورد، جئوف برایتلینگ در چاپ پنجم هر دو با شمارگان ۳۵ هزار نسخه، «پرواز کن! پرواز!» به روایت کریستوفر گریگوروسکی، ترجمه محسن چینی‌فروشان و تصویرگری نیکلاس دالی و «خوشحال باش مرغک من!» نوشته باب هارتمن، ترجمه اسماعیل حدادیان‌مقدم و تصویرگری مایک اسپور هر دو در مرحله چاپ چهارم با شمارگان ۳۰ هزار نسخه به تازگی تجدید چاپ شده است.

بر همین اساس، کتاب «همسفر دانه‌ی‌ برف» به نویسندگی پائول گالیکو و ترجمه مجید عمیق در مرحله چاپ چهارم با ۳۰ هزار نسخه، «زرد و صورتی» به نویسندگی و تصویرگری ویلیام استیگ و ترجمه کلر ژوبرت برای سومین بار با شمارگان ۲۳ هزار و ۲۰۰ نسخه، «شب به خیر خرس کوچولو!» به نویسندگی و تصویرگری فرانک اش و ترجمه فاطمه ابطحی در چهارمین مرحله چاپ با شمارگان ۲۷ هزار نسخه، «قصه‌ی الاغ و سنگ» نوشته دمی و ترجمه مجید عمیق برای دومین بار با شمارگان ۲۵ هزار نسخه و «کاش خانه‌های شکلاتی وجود داشتند» نوشته الیف ادا نارنار، ترجمه نازنین نوتاش سنگتراش و تصویرگری دریا ایشیک اوزبای برای سومین بار به زیر چاپ رفت و تاکنون ۲۵ هزار نسخه از آن منتشر شده است.

همچنین «قصه دیگچه و ملاقه» به نویسندگی میشائیل انده، ترجمه سیامک گلشیری و تصویرگری کریستف رودلر برای چهارمین بار، «شاه میداس و انگستان جادویی» بازگفته شارلوت کرافت، تصویرگری کینوکو کرافت و ترجمه علی خاکبازان برای سومین دفعه، «شگفتی‌های علم» نوشته فیلیپ کلارک، لورا هاول و سارا خان و ترجمه محمود سالک برای چهارمین بار و هر سه با شمارگان ۲۵ هزار نسخه و «رودخانه سفید» به نویسندگی پ. جی. پیترسن و ترجمه ژاله نوینی برای چهارمین بار و شمارگان ۲۲ هزار نسخه بازنشر شد.

بر اساس این گزارش، «به زمین می‌خورم»، «خیس می‌شوم»، «خودم را می‌بینم» و «در برابر باد می‌ایستم» از مجموعه بازی با علم نوشته ویکی کاب، تصویرگری جولیا گورتن و ترجمه شهلا انتظاریان در چاپ دوم شمارگان آن به ۲۰ هزار رسید.

در این میان، کتاب «هدیه خوبان» به نویسندگی جف برامبو و ترجمه فریدون فریاد در سومین مرحله چاپ، «دعاهای زمینی پدربزرگ» به نویسندگی داگلاس وود، ترجمه حسین ابراهیمی(الوند) و تصویرگری پی. جی. لینچ در مرحله چاپ سوم هر دو با شمارگان ۲۰ هزار نسخه، «دنیا چه قدر بزرگ است؟» نوشته بریتا تکنت راپ و ترجمه نورا حق‌پرست در چاپ دوم، «چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟» نوشته باب گرام و ترجمه بهمن رستم‌آبادی در مرحله چاپ دوم و «راهنمای کشف آسمان شب» به نویسندگی برایان جونز و ترجمه جلال صمیمی در دومین مرحله چاپ هر سه با ۱۵ هزار نسخه از جمله کتاب‌های تجدید چاپی است.

در عین حال از مجموعه «چگونه روی می‌دهد» کتاب‌های «چگونه یک زمین لرزه تبدیل به سونامی می‌شود؟»، «چگونه یک گیاه تبدیل به نفت می‌شود؟» و «چگونه یک آتشفشان تبدیل به جزیره می‌شود؟» نوشته لیندا تاگلیافرو ترجمه حسین بکایی، مجید عمیق و محمود امانی‌تهرانی، «چگونه یک استخوان تبدیل به سنگواره می‌شود؟» به نویسندگی ملیسا استوارت و ترجمه مجید عمیق و «چگونه یک ابر تبدیل به توفان تندری می‌شود؟» به نویسندگی مایک گراف و ترجمه محمود سالک با شمارگان ۱۵ هزار نسخه به دومین مرحله چاپ رسیدند.

همچنین کتاب طبیعت اسرارآمیز» نوشته فیلیپ کلارک، الیزابت دالبی، لورا هاول و سارا خان و ترجمه مجید عمیق و «ماجرای شگفت‌انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش» به نویسندگی ایوانا برلیک مازورانیک، ترجمه اختر اعتمادی و تصویرگری محمدرضا لواسانی هر برای دومین بار با شمارگان ۱۵ هزار نسخه و «برش بزن بچسبون» با طراحی و نویسندگی محمدعلی کشاورز و ترجمه بیژن اسدی برای دومین بار منتشر شد و شمارگان آن به ۱۰ هزار نسخه رسید.

برخی از این کتاب‌ها هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه شده بود اما عرضه‌ی رسمی آن در فروشگاه‌های کانون به تازگی آغاز شده است.

با تشکر

مجتبی دانشور

سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل