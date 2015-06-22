ارتقای پژوهش با آزمایشگاه جامع تحقیقاتی/ بی نیازی محققان از خارج

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علی جعفریان با اشاره به حمایت وزارت بهداشت برای راه اندازی آزمایشگاههای مرجع تحقیقات گفت: راه‌اندازی این آزمایشگاه، گام اولیه در راستای تحقق اسناد بالادستی ازجمله نقشه علمی دانشگاه، برنامه چهارساله دانشگاه و سیاست های ابلاغی سلامت است.

وی با اشاره به امكانات فوق العاده آزمایشگاههای جامع كشورهای پیشرفته، كم كردن فاصله با این آزمایشگاهها را غیرممكن ندانست و در ادامه افزود: آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشكی تهران، كار محققین را تسهیل می‌كند و با پرهیز از انحصاری شدن، امكان استفاده همگان از امكانات آن فراهم است. همچنین محققین می توانند با ایجاد یك شبكه آزمایشگاهی از سایر امكانات موجود در دانشگاه بهره مند شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در مسیر توسعه این آزمایشگاه، اگر بتوانیم اعتبارات بین المللی را جذب كنیم، گام بزرگی در جهت بی نیازی محققین از آزمایشگاههای خارج از كشور و ارتقای محصولات پژوهشی برداشته ایم.

وی با بیان این كه مجموعه دانشگاه باید بتواند از منابع خود، بهترین استفاده را بكند گفت: باید به اندازهای كه در توان داریم از پژوهش بهره بگیریم و در این مسیر حركت كنیم.

دكتر جعفریان با تأكید بر این‌كه دانشگاه انتظاری در خصوص برداشت اقتصادی از آزمایشگاه جامع تحقیقات ندارد گفت: درآمدهای این آزمایشگاه، صرف تكمیل تجهیزات و امكانات آن می‌شود و تا زمانی كه این مورد محقق نشده باشد، دانشگاه هیچ برداشتی از درآمدهای آن نخواهد داشت.

وی هدف از ایجاد این آزمایشگاه را انجام آزمایش هایی با كیفیت مطلوب دانست و افزود: باید به امكانات خود نگاه واقعی داشته باشیم و در جایی كه لازم است ارتباط خود را با كشورهای دیگر تسهیل كنیم.

جعفریان خواستار نظردهی و مشاركت همگانی در اولویت بندی تكمیل تجهیزات آزمایشگاه شد و گفت: همه می دانیم كه منابع محدود و تعداد ایده ها فراوان است. بنابراین در انتخاب ایده ها، باید هزینه اثربخش بودن و منفعت آن‌ها برای مردم جامعه را در نظر بگیریم.

وی ضمن تأكید بر اهمیت استفاده درست از مزیت‌ها و اولویت‌گذاری برای آن‌ها گفت: امیدوارم فضایی كه ایجادشده است، زمینه مناسبی را برای افتخارآفرینی بیشتر محققین فراهم كند. در رقابت فقط منابع مهم نیست بلكه كسی پیروز است كه بتواند مزیت‌های خود را بشناسد و برای آن در مسیر درست سرمایه‌گذاری كند.