اکبر توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک در سطح شهر بوشهر صورت گرفته است و طرح‌های خوبی را در این زمینه در دست اجرا داریم.

وی افزود: در راستای اجرای طرح خط سفید در بندر بوشهر و به منظور آرام‌سازی و روان‌سازی جریان عبور و مرور وسایل نقلیه و پیشگیری از خطرات ترافیکی، دوربین‌های نظارت تصویری و ثبت تخلفات سرعت غیرمجاز در مرکز استان نصب و راه‌اندازی می شود.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر ادامه داد: در فاز اول اجرای طرح خط سفید، چهار دستگاه دوربین ثبت تخلفات رانندگی در سطح معابر بندر بوشهر(گذر امام علی و خیابان خلیج فارس) نصب خواهد شد.

توسلی اضافه کرد: نصب این دوربین‌ها کمک شایانی به روان‌سازی جریان ترافیک و برقراری انضباط ترافیکی در سطح معابر مرکز استان خواهد کرد و از بروز خطرات و تصادفات رانندگی پیشگیری می‌کند.

وی بر لزوم تلاش شهروندان برای رعایت قوانین و کمک به روان‌سازی ترافیک تاکید کرد و افزود: حرکت در بین خطوط باعث ایجاد نظم در عبور و مرور خودروها و در نهایت باعث حفظ محیط زیست و همچنین سلامت افراد می‌شود.

توسلی در خصوص استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نیز تاکید کرد: استفاده از حمل و نقل عمومی باعث می شود تا شهروندان در کوتاه‌ترین زمان و بدون دغدغه و اتلاف وقت و کاهش ترافیک شهری، به مقصد خود برسند.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر گفت: امیدواریم با نصب این تجهیزات الکترونیکی شاهد کاهش چشمگیر تخلفات و تصادفات در سطح شهر بوشهر باشیم.