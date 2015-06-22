به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز به کار کرده است از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که بخش «حجاب و عفاف» یکی از این قسمت‌ها به شمار می‌رود که در این بخش چادر و پوشش‌های اسلامی به بازدیدکنندگان عرضه می‌شود.

«موسسه خیریه برکت» یکی از شرکت‌ کنندگان در این بخش است که با هدف معرفی موسسه محصولات تولیدی مددجویان خود را به بازدیدکنندگان عرضه می‌کند. این محصولات تولیدی عبارت است از چادر، مقنعه، جانماز و سجاده که توسط افراد مورد حمایت این موسسه در نمایشگاه «شب‌های نورانی مصلی» به فروش می‌رسد که هم برای آن افراد درآمدزایی می‌شود و هم موسسه خیریه برکت شناسانده می‌شود.

این موسسه دارای ۴ بخش اصلی از جمله بخش آموزشی، بخش فرهنگی، بخش درمانی و بخش خدماتی است که در هر بخش با توجه به عنوان آن فعالیت‌هایی متناسب برای مددجویان در نظر گرفته شده است.

همچنین یکی دیگر از اقداماتی که این موسسه در نمایشگاه «شب‌های نورانی مصلی» انجام می دهد ثبت نام از کودکان و نوجوانان و اهدای قلک‌های سفالی خیریه به آنهاست. هدف از این کار مشارکت کودکان در امور خیر است.

افرادی که ثبت نام کرده‌اند قلک‌ها را با خود برده و برای مراسم «قلک‌ شکان» که ۴ شهریور سال ۹۴ در موسسه خیریه برکت برگزار می‌شود به آنها اطلاع رسانی‌ می‌شود تا با قلک‌های خود در این جشن خیریه شرکت کنند.

بر اساس این گزارش نمایشگاه قرآنی «شب‌های نورانی مصلی» از ابتدای ماه مبارک رمضان تا بیست و سوم همین ماه از ساعت ۱۸ الی یک بامداد در بخش‌هایی چون کتاب، کودک، محصولات فرهنگی، صنایع قرآنی و حجاب و عفاف در مصلای تهران پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.